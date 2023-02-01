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快訊／逢甲揮開山刀嚇女大生「疑似還帶槍」！刺青裸男摩鐵被逮

記者許權毅／台中報導

台中市逢甲商圈驚傳持刀揮砍案！有網友在《Dcard》發文指出，昨（1月31日）福上路319弄附近遭一名裸身刺青男砍人，附近目擊者表示，當時刺青男將車輛停在停車場，下車時先是拿了一把外型像是槍的東西，被一旁低胸妹苦勸後，改拿出一把開山刀，隨後在附近對路人嗆「看X小」等語，嚇壞路過的女學生、店家。最新消息指出，警方在某汽車旅館內逮補該男，將帶回派出所訊問。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中逢甲昨日傳出一名刺青裸男持刀揮砍，嚇壞附近民眾與女大生，今晚在汽車旅館遭逮。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲目擊者指出，該男將車輛停在停車場後，先拿出一把像是槍的物品，再拿出開山刀揮舞，被一旁低胸妹狂勸。（圖／記者許權毅攝，下同）

回顧事發當時目擊者指出，當時約上午9、10點，一名壯碩男從白車下來，疑似還從車上拿著手槍，但看不出來是真槍還是假槍，被一旁的女子苦勸「不要這樣」，男子換從車上拿一把開山刀（有用刀鞘包裹），沿路往前走大概100公尺，對咖啡廳跟鐵工廠的人員嗆聲，其中鐵工廠的員工正在講電話，與對方對到眼，對方怒氣沖沖、精神恍惚的嗆「看X小」，在女子的勸說下離開。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

目擊者說，該男身材壯碩，當下還突然把衣服脫掉，露出刺青，一旁女子身穿低胸裝。附近民眾都有耳聞，趕緊將門窗緊閉，男子疑似就是住在附近套房，平時卻鮮少看見該男。

第六分局初步回應，該男在今晚6時許在汽車旅館遭逮，研判應係情侶吵架糾紛。至於該男身上是否有槍枝或是刀械等危險物品，以及犯案動機等尚待警方釐清。

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