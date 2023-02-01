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社會 社會焦點 保障人權

低胸妹哀求畫面曝！肉身貼擋逢甲刺青男　他持刀暴衝「嗆空氣」

記者許權毅／台中報導

台中逢甲商圈驚傳刺青裸男持刀揮砍案，該男今日晚間6時許在某摩鐵遭逮，隨後被警方帶回住處拿取物品，並帶回訊問。而昨日事發畫面也隨之曝光，附近住戶的監視器拍下，該男頭戴鴨舌帽、手持開山刀，還裸上身露出半甲刺青，情緒相當激動四處亂衝，還向附近民眾嗆聲，一旁長髮妹不斷苦勸，卻隻身難以阻擋。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲吳男昨日在逢甲持刀街頭狂揮，一旁女性友人肉身阻擋。（圖／民眾提供，下同）

事情傳開後附近住戶相當緊張，所幸警方在今晚6時許將其逮捕，19時許將該男上銬後帶回住處拿取物品，疑似女友的長髮妹也被警方帶回。附近民眾站在巷口向記者詢問狀況，紛紛說「真的很可怕」，昨天還跟對方對到眼。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

第六分局警方表示，經查該男為27歲的吳姓男子，不只當街揮刀，還在1月29日時謊報殺害女友，被警方依照恐嚇危安罪嫌送辦。昨日在福上巷揮刀後，帶著女友躲藏到汽車旅館，被警方破門逮補，還查出身上有K他命、毒咖啡包、開山刀以及空氣手槍等，全案將依照毒品罪以及恐嚇公眾危安罪偵辦。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

回顧事發當時目擊者指出，當時約上午9、10點，一個壯碩男從白車下來，疑似還從車上拿著手槍，但看不出來是真槍還是假槍，被一旁的女子苦勸「不要這樣」，男子換從車上拿一把開山刀（有用刀鞘包裹），沿路往前走大概100公尺，對咖啡廳跟鐵工廠的人員嗆聲，其中鐵工廠的員工正在講電話，與對方對到眼，對方怒氣沖沖、精神恍惚的嗆「看X小」，在女子的勸說下離開。

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