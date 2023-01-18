阻裴洛西訪台挨罵「屠夫之子」　彭蔭剛告王定宇誹謗結果出爐

▲民進黨立委王定宇批彭蔭剛「屠夫之子」，挨告加重誹謗獲判無罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

海基會董事彭蔭剛去年在報紙刊登半版廣告，認為時任美國眾議院議長裴洛西訪台，可能會讓兩岸關係「擦槍走火」，民進黨立委王定宇PO文怒批彭蔭剛是「中共應聲蟲」，還說彭是「屠夫之子」，彭提起自訴控告王涉犯加重誹謗等罪嫌，台北地院審結，今判王定宇無罪，可上訴。

本案源於裴洛西去年（2022年）8月2日旋風訪台前，彭蔭剛在7月26日買下報紙半版廣告，刊登《致：美國國會眾議院議長裴洛西女士》的一封信，表示擔心裴洛西訪台可能讓兩岸關係更緊張，「甚至發生擦槍走火的事件」，彭並呼籲兩岸同胞都是中國人，「我們要的是兩岸和平，兩岸不打仗」等語。

現年87歲的彭蔭剛在廣告中，自稱以「居住在台北的中華民國國民」身分發表私人信函，希望美國在台協會（AIT）轉交裴洛西。因彭蔭剛身兼海基會董事、中國航運董事長，曾任中國國民黨中央評議委員會主席團主席，登報舉動引起議論。

王定宇隔天在臉書PO文批彭蔭剛登廣告用俄羅斯與烏克蘭的戰爭舉例，是「替中國威脅台灣」、「附和中國恐嚇台美關係」、「中共的應聲蟲」，王定宇並指彭是「屠夫之子」，喊話彭「如果知道廉恥，就應該辭職（海基會董事）滾蛋！」等語。

彭蔭剛父親彭孟緝是黃埔軍校出身的抗日將領，最高軍階為四星上將，1997年以89歲高齡辭世。1947年爆發台灣官民衝突的二二八事件，彭孟緝時任高雄要塞司令，派兵鎮壓造成大量死傷，被稱為「高雄屠夫」。

彭蔭剛提起自訴控告王定宇涉犯加重誹謗、公然侮辱等罪嫌，他因健康不佳無法出庭，透過律師堅稱刊登廣告「純粹是個人對台灣安全的擔心及關心，出自一片愛台灣之心」，因感傷烏克蘭人民在俄烏戰爭中家破人亡，所以呼籲「兩岸和平，兩岸不打仗」。

彭蔭剛的律師指稱，王定宇以75年前的二二八事件資料，偏離主題無端稱呼彭蔭剛「屠夫之子」，不但是人身攻擊，更以羞辱方式煽動仇恨、製造族群對立，並非善意發表言論。

王定宇出庭不認罪，強調本案評論對事不對人。律師為王辯護指稱，縱使王的用詞尖酸刻薄，但彭蔭剛父親的「屠夫」惡名在監察院考察報告、史料甚至法院判決都有記載，彭自願發表具有高度爭議的政治言論，理應接受言論市場最嚴厲的批判。

王定宇前次開完庭受訪表示，彭蔭剛登廣告以戰爭的說法企圖阻止裴洛西訪台，彭的言論對台美關係是一個負向因素，當然應受公評，而彭父彭孟緝於二二八事件中，在高雄槍殺2500多人，「屠夫」稱號是歷史對彭孟緝的評價，也讓高雄人悲痛，彭蔭剛想利用司法洗掉這個評價，雖有權提告，但希望法院公正判決。