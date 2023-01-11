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獨／李大維7日密會游錫堃「拜早年」　今傳總統府秘書長將異動

▲總統府秘書長李大維。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲總統府秘書長李大維。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌率領的「蘇內閣」將改組外，今（11日）傳出總統府秘書長也將換人，相關人事待總統蔡英文定奪。其實，李大維7日傍晚就曾到立法院密會立法院長游錫堃，但游說當天李只是向他拜早年。至於李大維的拜訪時機是否有點敏感？游錫堃表示，如果是談內閣改組，總統在禮拜三午餐會時就會跟他講了，李不必費功夫到立法院。

民進黨在2022縣市長大選中大敗後，蘇貞昌請辭獲蔡英文慰留，但除在野黨不滿外，連黨內人士也多次逼宮。行政院發言人羅秉成今表示，關於近日內閣改組的相關傳聞，蘇院長已在先前表示過，「待立院會期結束」，就會和總統做討論。

據《東森新媒體ETtoday》掌握，除前副總統陳建仁組閣被視為「箭在弦上」外，連總統府秘書長也將人事異動。

其實，記者7日傍晚目擊李大維在隨扈陪同下，低調現身立法院院長會客室外，等待尚在主持朝野黨團協商的游錫堃。記者會後向游錫堃詢問，李大維在內閣改組傳言甚囂塵上時來拜訪，是否有點敏感？游回應，「也沒有啊」，他禮拜三在與總統蔡英文午餐會上，就會與李見面，「啊如果是內閣改組，總統在那邊就會跟我講了」，李不必費功夫到立法院。

對於與李大維談論什麼，游錫堃表示，李是來拜個早年的，兩三分鐘就離開了；游也說，過去他擔任行政院長時，李是駐美大使，兩人是老朋友了，「（李大維）揪工夫ㄟ」。至於話題是否涉及黨團協商內容，游錫堃說：「沒有啊，我不知道。」

據了解，李大維是「臨時」安排當天要到立法院拜會游錫堃。立法院秘書處人員則說，往年李大維都會到立法院拜年，只是這次剛好被記者看到。

針對內閣改組一事，游錫堃7日受訪時表示，通常府院是禮拜三中午會開會，自己上禮拜跟這禮拜都沒去，「對於內閣人事我都不知道，我也是看大家寫的報紙，都是用推測的，也不知道消息來源是怎麼樣，牛嘴吐不出象牙。」

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