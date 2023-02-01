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忘不了前任？3星座談戀愛總是有舊情人的影子

行動支付,電子支付,手機（圖／免費圖庫pakutaso）

▲容易想起舊情人的3星座。（圖／免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

當戀情告一段落之後，有些人可以很快速走出情傷，但有些人卻遲遲走不出，據《科技紫微網》指出，12星座當中有3星座談戀愛，容易讓舊情人如影隨形爬上身。

巨蟹座

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說到「念舊」、「執著」非巨蟹座莫屬，他們的念舊不只是掛念感情，甚至物品、事件任何只要是有故事的特點、或具備第一次經驗的性質，幾乎都會被他們牢牢收藏著，更別說是初戀情人，即使他們重新出發，想談一段新戀情，卻總會忍不住將目光投向那些「與某某前任相似」的身影。

射手座

大家對射手座的印象是面對感情比較難以專一，總像百花叢中的花蝴蝶到處採蜜，其實並非如此，射手座一旦愛上一個人，就像射出去的箭一樣，不愛到終點為止不收手，雖然他們表面看上去自由自在，但內心卻陷入愛的囚牢，只是很善於掩飾，如此一來，一旦在感情中挫敗，射手自然一定會把前任的影子投射在下一段感情當中。

雙魚座

多愁善感的雙魚座，在愛情裡總是全心全意付出，認真看待交往中的每個細節，沉浸在戀愛所帶來的喜怒哀樂。也因為他們把戀情看得比什麼都重要，所以當愛情逝去時，他們很難從失戀中走出來，會時不時陷入回憶中，彷彿在現實世界裡過著平行時空的過去。就算好不容易鼓起勇氣展開新戀情，仍會尋覓著那個曾經讓他們歡喜與憂傷的舊情人。

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