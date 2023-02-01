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12星座吠陀占星2月運勢　水瓶、牡羊跟天蠍財運旺爆，荷包賺滿滿

文／李靜唯老師

2月份有哪些星座要開始走好運呢？與阿南德同門派、華人星占權威李靜唯老師指出，包括吠陀雙子、金牛、射手，會感覺到事業上如魚得水，至於吠陀處女、獅子跟雙魚感情方面會如沐春風，吠陀水瓶、牡羊跟天蠍則延續春節財運，2月份荷包滿滿，財運特旺。

李靜唯老師特別提醒，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

 

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）

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2月事業運最旺：雙子、金牛、射手

雙子（6/15-7/14）（吉）

工作時間雖可能變得更長，工作量也不斷的增加，但是整體來說是非常順遂的狀態，自我設定的目標都能夠實現，只是要注意不要太過勞或讓交際應酬變多累到自己，工作結束後記得好好的休息。

金牛（5/15-6/14） （吉）

之前工作上一直處在卡住狀態的你，2月可望出現好的轉機，只是你需花更多時間與長官或客戶接觸交流，如能建立良好的人際溝通管道，一直以來的努力就有可能吸引到事業上真正的貴人。

射手（12/15-1-14） （吉）

只要保持情緒穩定，並且專注於工作上，就能夠獲得好成績，再加上如果能夠更主動積極的出面處理一些疑難雜症，工作的進展會更加順利。

▲雙子、金牛、射手都有不錯的事業運。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

2月感情運最旺：處女、獅子、雙魚；感情運要注意：巨蟹

處女（9/15-10/14） （吉）

已婚或正在交往的你，2月會覺得跟另一半相處氣氛十分融洽，並且無話不談，對方還會主動相約與你進行浪漫的約會，在心情放鬆的情境之下，彼此之間愛慕的心意會更明確，日子也會過得甜甜蜜蜜。

獅子（8/15-9/14） （吉）

原本看似平平淡淡的情感生活，因為有了共同的話題，讓雙方產生更多共鳴，彼此情感也會更加親近，之前的紛擾是非也會慢慢的淡忘掉。

雙魚（3/15-4/14） （吉）

已經在一起很久的你們，是時候該為彼此的情感生活創造一些驚喜了！用出奇不意的浪漫來活絡你們之間愛的氛圍，如果能夠安排一場輕旅行，感情會更加如魚得水，彼此之間也會更珍惜。

巨蟹（7/15-8/14） （凶）

單身很久的你，雖親朋好友都相當關心你的情感生活，也會主動為你介紹對象，只可惜總是擦肩而過。很難碰到自己真正契合的對象，反而會讓你越來越厭倦參與這類相親介紹活動。

▲處女、獅子、雙魚感情運上升。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

2月財運最旺：水瓶、牡羊、天蠍

水瓶（2/15-3/14） （吉）

原本財運就不錯的吠陀水瓶，投資的情況一直相對穩定，2月因為開銷減少或是有額外的斜槓收入，讓你荷包滿滿！

牡羊（4/15-5/14） （吉）

原本的收入與開銷應該是處於有點吃緊的狀態，不過2月有機會能夠賺取到額外的收入，偏財運不錯，無論是透過買彩券或是想經營一個新的副業都是可以嘗試的好時機。

天蠍（11/15-12/14） （吉）

財運旺盛的你，2月有機會遇到志同道合的夥伴，如果先前已經投入了金錢與心力，2月就有機會獲利了結，過去一年的努力總算讓你覺得苦盡甘來！

摩羯（1/15-2/14）（平）

2月資金的運用算是憂喜參半，憂的是資金可能會有意外的缺口，甚至需要舉債或借款，不過值得慶幸的是，都能順利的找到管道籌措到資金，逢凶化吉。

2月11月健康運要注意：天秤

天秤（10/15-11/14） （凶）

肩部頸部容易酸、痛、麻，歲數高一點的人還可能引發腰部的疼痛，需要適度的運動，保持肌肉的放鬆，才能夠降低身體的不適。

李靜唯老師指出，2月有些真實的資訊會被刻意隱瞞，國家或企業組織之間的協議可能會被大翻盤，要小心火山爆發或超級大地震，好消息是，疫情可望漸趨和緩，通貨膨脹跟金融領域都有望出現正面訊息。2月19日後，海王星進入雙魚，會帶動一波很長時間的身心靈療癒跟命理術數的百花齊放，可以是未來職涯的新選擇方向。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。

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