鬥不過他們？6大心機星座名單引熱議　大喇喇射手被說「假面閨蜜」

▲有的人看似無害，實際相處起來卻是和原本以為的不一樣。（圖／unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

人際互動眉角多，有的人看起來和善好相處，實際上卻不一樣，雖然每個人的個性不同，不少人會依據行為特質從星座來解析作為參考，網路就有「心機星座」相關話題掀起熱烈討論，在網友熱議6大心機星座名單中，就有人認為「天蠍」報復心強、「巨蟹」裝可憐、「射手」假面閨蜜。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「心機星座」話題的網路聲量表現，其中「天蠍座」被最多網友指名表示，「天蠍座同事專搞小人招數謀取升職，留下很深的陰影」、「君子報仇，十年不晚。只要得罪天蠍，別妄想會被輕易放過」，分享他們在生活中遇過記仇又善於心計的天蠍經驗。

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有不少無辜的天蠍座朋友則是跳出來反駁，回覆「身邊的天蠍好友都是坦蕩蕩不玩心機」、「本人天蠍座，只是在意得多又想得多，寧願自己得內傷也不願傷到別人」、「天蠍座吵架時吃軟不吃硬，嘴上傲嬌但心裡早就原諒對方了，何來的報復？」，引發兩派不同觀點的爭論。

▲「心機星座」相關話題在網路上引起熱烈討論。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

心機星座榜單排行第二的「巨蟹座」，雖然總是給人溫柔、很會照顧人的感覺，但有些網友卻認為巨蟹心機更甚天蠍，其中有人提到過往與巨蟹男友不好的回憶說，「明明是他的錯，總愛裝成自己是受害者，不知不覺就被他情勒」，還有巨蟹座本人跳出來說「我擅長營造無害的形象讓人放鬆警惕，控制整個局面，讓人心偏向自己」。

看起來開朗樂觀單純的「射手座」也入榜，被抱怨是「假面閨蜜」，有網友留言「認識多年的射手座閨蜜，趁遠距勾搭自己的男友，被發現後還說是男友誘惑她」，引起熱烈討論和其他人附和，「同意，過去也誤把射手座當知己，分享自己的秘密，結果卻被當八卦傳出去」。

最後，唯一有上榜的土象星座「處女座」，被網友詬病的是「處女座城府很深，最可怕的就是完全察覺不出來是他在背後搞你」，不少網友紛紛表示認同，「處女座心思細膩擅於計畫，一出手絕不手軟，刀刀致命」，含淚分享自己的吃虧經驗。不過每個人個性不同，網友分享只能歸類為個人行為，僅作為娛樂取向的參考，勿用星座來評斷人格或抱有成見。