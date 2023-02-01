店家秀出收到的假鈔…網見亮點笑噴：是「伍佰」沒錯啊！

記者陳雕文／新北報導

新北市中和一間店家老闆日前PO影片表示，做生意時收到假鈔，接著拿起該張「假500」並用手機拍攝，老闆說，「根本無法辨識，就這一張…」網友定睛看到亮點卻紛紛笑翻說，「真的是伍佰沒錯啊！」該影片也開始被瘋傳。

▲店家拍片稱收到假鈔。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

據了解，事情發生在民德路一間小卷米粉店，老闆在上月29日拍影片稱收到一張單面影印的500元假鈔，更好笑的是，原本真鈔裡少棒冠軍球員擲帽的照片，被替換成知名歌手伍佰，老闆幽默地說，「跟伍佰太像了，根本一模一樣無法辨識，就這一張…」令人看了捧腹大笑。

中和警方看到影像，立即調查發現未接獲相關報案，本月1日上午11點派員關心店家情形，老闆趕緊解釋，是他刻意拍攝的搞怪影片，藉此吸引眾人注意，並提醒店家防範假鈔。

▲伍佰假鈔引發熱議，網友笑說「真的是伍佰啊！」。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

有熱心網友分享可以從3個地方快速辨別是否收到假鈔，分別為外框像拓印、竹印直接浮在上面，以及「500」字體是用螢光筆寫的。也有其他網友整理出近期被查獲的假鈔序號，拿到鈔票可以先檢查末6碼序號，以免受害，100元為880VJ、500元為080VA、1000元為268XD、2000元為370UH。

還有其他人分享更快速辨別真假鈔的方式，就是把鈔票右下的部分往內摺，右下方那條深色的粗線會浮現出面額數字，100元、200元、500元、1000元、2000元都可以這樣辨別，簡單又快速。

關於分辨假鈔問題，央行表示，新台幣防偽功能良好，截至目前為止，警政單位查獲的偽鈔，仿真度均不高，只要掌握「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單3原則，即可辨識真偽。

▼央行分享3招快速辨別真假鈔的方式。（圖／央行提供）