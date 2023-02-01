　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

店家秀出收到的假鈔…網見亮點笑噴：是「伍佰」沒錯啊！

記者陳雕文／新北報導

新北市中和一間店家老闆日前PO影片表示，做生意時收到假鈔，接著拿起該張「假500」並用手機拍攝，老闆說，「根本無法辨識，就這一張…」網友定睛看到亮點卻紛紛笑翻說，「真的是伍佰沒錯啊！」該影片也開始被瘋傳。

▲▼假鈔。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲店家拍片稱收到假鈔。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

據了解，事情發生在民德路一間小卷米粉店，老闆在上月29日拍影片稱收到一張單面影印的500元假鈔，更好笑的是，原本真鈔裡少棒冠軍球員擲帽的照片，被替換成知名歌手伍佰，老闆幽默地說，「跟伍佰太像了，根本一模一樣無法辨識，就這一張…」令人看了捧腹大笑。

中和警方看到影像，立即調查發現未接獲相關報案，本月1日上午11點派員關心店家情形，老闆趕緊解釋，是他刻意拍攝的搞怪影片，藉此吸引眾人注意，並提醒店家防範假鈔。

▲▼假鈔。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲伍佰假鈔引發熱議，網友笑說「真的是伍佰啊！」。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

有熱心網友分享可以從3個地方快速辨別是否收到假鈔，分別為外框像拓印、竹印直接浮在上面，以及「500」字體是用螢光筆寫的。也有其他網友整理出近期被查獲的假鈔序號，拿到鈔票可以先檢查末6碼序號，以免受害，100元為880VJ、500元為080VA、1000元為268XD、2000元為370UH。

還有其他人分享更快速辨別真假鈔的方式，就是把鈔票右下的部分往內摺，右下方那條深色的粗線會浮現出面額數字，100元、200元、500元、1000元、2000元都可以這樣辨別，簡單又快速。

關於分辨假鈔問題，央行表示，新台幣防偽功能良好，截至目前為止，警政單位查獲的偽鈔，仿真度均不高，只要掌握「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單3原則，即可辨識真偽。

▼央行分享3招快速辨別真假鈔的方式。（圖／央行提供）

▲▼真偽鈔分辨。（圖／央行提供）

ET快訊
快訊／新竹議員「每票1千」當選　遭判3年8月
「0+7」放寬！　新規定細節公布
恐怖！台中男走斑馬線被撞　後照鏡「吊頸」雙腳懸空搖晃
快訊／恐祭黨紀！台南議長邱莉莉、副議長林志展送中評會
新好市多卡「早鳥優惠」一次看！　餐飲、高鐵回饋飆到10%
快訊／台2線下雪？　銀白世界畫面曝光
出現「特別降溫訊號」！　恐影響台灣
快訊／趕在燈會前夕　蔣萬安：林奕華2／3正式上任
夫妻連生兩胎「陰陽人」！13歲妹長出丁丁　醫驚：和成年男性一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹縣當選議員涉賄！選前找樁腳「每票1千」　判刑3年8月

男走斑馬線貨車左轉撞上　照地鏡「勾嘴」雙腳懸空...驚悚影像曝

移動怪手突翻覆！花蓮男遭輾壓「頭部重創」　慘死農田中

快訊／貢寮台2線變銀白世界　「拖板車停雪中」真相曝光

高雄男年假最後一天喝酒　開工日宿醉騎車被逮！警查出驚人紀錄

高雄輕軌靠站…司機員「丟包乘客」走下車！　高捷曝心酸內幕

快訊／台南黃金海岸遊客中心海域　驚傳白衣女子落水...緊急搶救

「我拋錨了」雲林警提油桶衝西濱公路　助重機男返嘉義過年

撲倒健身房女業務吻胸摸下體　色男死不認罪判4年半

北投男赴派出所喊「我認識蔡英文」　警勸說竟遭搶齊眉棍+過肩摔

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

王大陸告白蔡卓宜：會陪妳一輩子❤　遺憾母親不在了…她對天喊「媽媽」

新竹縣當選議員涉賄！選前找樁腳「每票1千」　判刑3年8月

男走斑馬線貨車左轉撞上　照地鏡「勾嘴」雙腳懸空...驚悚影像曝

移動怪手突翻覆！花蓮男遭輾壓「頭部重創」　慘死農田中

快訊／貢寮台2線變銀白世界　「拖板車停雪中」真相曝光

高雄男年假最後一天喝酒　開工日宿醉騎車被逮！警查出驚人紀錄

高雄輕軌靠站…司機員「丟包乘客」走下車！　高捷曝心酸內幕

快訊／台南黃金海岸遊客中心海域　驚傳白衣女子落水...緊急搶救

「我拋錨了」雲林警提油桶衝西濱公路　助重機男返嘉義過年

撲倒健身房女業務吻胸摸下體　色男死不認罪判4年半

北投男赴派出所喊「我認識蔡英文」　警勸說竟遭搶齊眉棍+過肩摔

劉榮華到味全龍春訓客座　與兒子劉家愷合體

白天「戽斗星球樂園」遊園　晚上周邊看燈會...劍湖山推雙人套票

112年池上鄉擔飯傳濃情　元宵祈福繞境活動

2022亞洲供應鏈市值百大企業榜出爐　台積電蟬聯冠軍

新竹縣當選議員涉賄！選前找樁腳「每票1千」　判刑3年8月

鼓勵電子產品用再生料　環保署推85折綠色費率「年減1700噸塑膠」

莫文蔚開工「52歲老態近照曝光」！憔悴臉蛋遮不住　網驚：認不出

NCC今年不動《數位中介服法》　OTT TV優先保護消費者權益

劉雨柔「被逼做決定」凌晨悲吐心聲！再多眼淚也喚不回：沒辦法坦承的關係

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」　用棉花棒也GG了

巨大蛇纏繞街道電線上　下秒直線掉落群眾嚇瘋

社會熱門新聞

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

新北丈夫昏倒客廳　妻子陳屍房內原因曝

苗栗婦失蹤8天陳屍池塘　最後身影曝

獨／重機騎士自摔亡身份曝　為建材龍頭前經理

晶圓廠經理吃人妻下屬！警察夫怒告獲賠50萬

快訊／拒盤查遭大外割！女師告警妨害自由判決出爐

男大生硬上喝掛女同學　無恥問：我可以試試嗎

苗栗婦大年初二遛狗　失蹤8天陳屍八甲池塘

獨／前教友爆「要求貸款奉獻」是宋達民教會

遭檢舉違停　敞篷車駕駛告妨害秘密

正妹被下藥昏22hrs　色小開硬上「進不去」

即／貢寮台2線下雪？「拖板車停雪中」真相曝

即／桃園火燒車！　駕駛慘成焦屍

女駕駛國道追撞再碰「保時捷」　她竟直接走人下場芭比Q

更多熱門

相關新聞

大谷練打影片曝光　「龍哥 」也來留言

大谷練打影片曝光　「龍哥 」也來留言

大聯盟今（31日）在官方IG上傳二刀流球星大谷翔平打擊練習影片，截止目前已累積110萬觀看次數。

伍佰為歌劇豪砸5千萬　出道33年首獻出「第一次」！

伍佰為歌劇豪砸5千萬　出道33年首獻出「第一次」！

影／「什麼都不必說」影片曝光！　蔣萬安偷躲影印機後傻笑練舞

影／「什麼都不必說」影片曝光！　蔣萬安偷躲影印機後傻笑練舞

警揭「XD千元假鈔」特徵　記住這3點輕鬆辨識

警揭「XD千元假鈔」特徵　記住這3點輕鬆辨識

台東嬤懷疑拿到假鈔　行員認證「係金ㄟ」

台東嬤懷疑拿到假鈔　行員認證「係金ㄟ」

關鍵字：

伍佰假鈔影片社會事新聞影音

讀者迴響

熱門新聞

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

獨／好市多新卡曝光！　富邦新戶滿額送500元好多金

乙武洋匡分手混血女友！　偕嫩妹同居

新娘丟捧花　小姑美到搶走全場目光

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

今晚轉雨！　「立春」下最大

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

身分證「0123」中2碼鮑魚吃到

台南夯店清水堂「周休5日」　饕客：吃冰更難了

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面