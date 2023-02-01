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跳槽了！連鎖中醫診所徵百名職缺　年年調薪、每季還有25%分紅

▲馬光醫療網年年調薪，每季還有25%優渥分紅制度。（圖／馬光醫療網提供）

▲馬光醫療網年年調薪，每季還有25%優渥分紅制度。（圖／馬光醫療網提供）

記者許宥孺／高雄報導

領完年終想跳槽，工作機會這就來了！全台擁有17家院所的連鎖中醫集團「馬光醫療網」強力徵求護理師、診助人員、藥師等人才，超過百名職缺，且強調年年調薪5-7%，除了年終之外，每季還有25%分紅制度，基層員工月領4萬元以上不是夢！

因應全球這幾年的疫情，中醫的效用再度被看見，不僅大大加強國人們更重視在自己身體的保健，也讓許多人願意利用中醫醫學來做健康的調理。由於長期營運成長，馬光醫療網持續成立新院所，對人才需求不斷增加。

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▲馬光中醫強力徵才，藥師起薪56K-62K。（圖／馬光醫療網提供）

▲馬光中醫強力徵才，藥師起薪56K-62K。（圖／馬光醫療網提供）

因應這波年後轉職規劃，馬光醫療網也開出百名職缺，強力徵求擁有護理背景為主的護理師職類，也需求診助人員、顧客服務專員CRM、儲備主管、藥師等優秀人才，旗下全部的院所總計釋出超過百個職缺，並開出護理人員起薪33K-34K起、診助人員及顧客服務專員CRM起薪30K-35K起、儲備主管38K-43K起、藥師56K-62K起等薪資條件。

馬光醫療網強調，集團一直以「善待員工」為最主要核心價值之一，因此不僅採取年年調薪5-7%，除了年終之外，每季還有25%的優渥分紅制度，在員工聚餐及年終尾牙等活動也都大手筆地舉辦國內外的旅遊規劃，就是要讓員工擁有最好的就業環境及薪資競爭力。

▲馬光中醫集團今年在花蓮舉行盛大的尾牙晚宴。（圖／馬光醫療網提供）

▲馬光中醫集團今年在花蓮舉行盛大的尾牙晚宴。（圖／馬光醫療網提供）

馬光醫療網執行長黃福祥說：「我們的起薪比別家診所高，而且我們還有季分紅、年終及盈餘分紅。馬光中醫把員工當股東，我們的盈餘之中25%每一個月都會存下來，一季會發給員工，所以基層員工一個月領4萬元以上是基本的！」甚至在年度尾牙的部分，更是寵員工不手軟！黃福祥透露，一場尾牙起碼要從半年前開始規劃，像是今年的尾牙就大手筆的將全部員工帶去花蓮玩3天2夜！「我們每年的尾牙預算，差不多一個人4萬元，我預計明年要帶員工去日本4天3夜，一人預算7-8萬！」

黃福祥表示，今年預計在全台各地開立5家院所，其中包括於今年第二季做出創舉，即將在高雄開設婦幼專屬的中醫診所，在台南北區、彰化、台東也會於今年陸續地開設新院所，因此除了在第一線的護理人員、診助人員及顧客服務專員CRM等人才需求上有逐漸增加之外，也有釋出較高階的院所行政主管的職務，不限醫務本科經歷，歡迎各界的優秀人才可以一起加入馬光這個大家庭。

▲馬光獨創的顧客關係CRM部門。（圖／馬光醫療網提供）

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