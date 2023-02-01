後面有警察...女通緝犯為愛南漂高雄　心虛頻回頭露餡了

▲方女和男友頻頻回頭看員警的動向而露餡。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

家住基隆的方姓女子（44歲）因案遭通緝，她上個月在網路上認識一名高雄的男網友，還談起遠距離戀愛，方女選擇南下高雄躲避通緝，順便與男友愛相隨，不料兩人前天騎機車外出停等紅燈時，從機車後視鏡發現後方有員警，兩人心虛的頻頻回頭察看，詭異的舉動引起員警注意，一查發現機車車主方女竟是通緝犯，當下上前將她攔下逮捕。

楠梓警分局員警1月29日晚間9時許在巡邏停等紅燈時，發現前方騎車的男女疑似發現員警停等於後方，疑似心虛、驚慌失措，引起員警注意，一查發現方姓女車主在去年10月間因涉及詐欺案件未到案，遭到基隆地檢署發布通緝，當場上前將兩人攔下，帶回警局偵訊。

▲方女（右）被查出已遭通緝。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，方女是上個月在網路上認識男友，兩人相談甚歡、一見如故，隨即陷入熱戀，方女為了和男友愛相隨，順便躲避通緝，於是專程南下，還把自己的機車托運到高雄，方便有交通工具，沒想到兩人騎機車外出，卻因為心虛動作詭異，被員警識破。

方女在被帶回警局時，男友也陪伴在一旁，當得知女友要被解送回基隆地檢署歸案後，還當場淚灑派出所，員警趕緊安撫，並勸說案子告一段落後，兩人就可以再次相聚了，兩人這才破涕為笑。