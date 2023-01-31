高雄國賓結束營業　送走最後客人熄燈...40年老客人傷感緬懷

▲高雄國賓飯店今天正式吹熄燈號。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

「有點傷感！」高雄知名老牌五星級國賓飯店今（31）天是最後營業日，下午2點送走最後一組客人後，正式吹起熄燈號，一名40年前曾就讀高師大鍾姓旅客，特別帶著妻子從彰化南下，專程與高雄國賓共度最後一晚，他說，以前國賓是高雄首屈一指的飯店，當年謝師宴也是在國賓辦的，如今故地重遊，算是留下美好的回憶。

高雄國賓飯店緊鄰愛河，是當地經典地標，不少高雄人曾到此用餐宴客，去年國賓飯店宣布高雄國賓營業到1月31日止，原址將全面拆除，改為住宅或住商大樓，消息曝光後，不少高雄人都感到非常可惜。

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▲高雄國賓今天下午兩點送走最後一組客人後，正式吹熄燈號。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄國賓1981年興建於前金區民生二路，飯店內有正宗道地的川菜料理，知名的脆皮烤鴨吸引許多饕客前往用餐，營業至今已有40多年的歷史，已成為高雄人心中的地標之一。

國賓飯店今天是最後一天營業日，不少遊客把握最後的機會到此住上一晚，深受民眾歡迎的國賓麵包坊麵包，更是一早就搶購一空，下午兩點，國賓飯店送走最後一組客人後，正式結束營業，晚間飯店則將舉行感恩餐會，感謝堅守到最後一刻的員工。

▲高雄國賓飯店員工最後一刻仍堅守崗位。（圖／記者陳宏瑞攝）

從彰化專程來住最後一晚的鍾姓夫妻指出，當年念高師大時，國賓剛落成，是當時高雄最新、最豪華的飯店，他畢業時謝師宴也是在國賓舉辦，相當有面子。

對於飯店的結束營業，鍾先生表示「有點傷感」，他覺得國賓前幾年才斥資整建，整個飯店內部煥然一新，但可能受到疫情的影響，飯店經營不易，加上高雄新的五星級飯店如雨後春筍冒出，可能經營上有一定的困難，實在也沒辦法，所以才把握最後的機會來重溫一下。

據了解，國賓大飯店已與厚生公司、大陸建設採三方共同持有的合作模式，將高雄國賓申請危老重建計畫，最快於2024年推出新建案。