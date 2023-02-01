立春就拜土地公！招財「5水果」必備　求財補氣旺桃花

▲命理老師廖美然建議，不用等到農曆二月初二，「立春」當天就能先拜土地公，開運補財氣旺桃花。（示意圖／記者許宥孺攝）



記者隋昊志／綜合報導

不少民眾會拜住家或公司附近的土地公求財保平安，農曆二月初二土地公聖誕更是不會忘，今年癸卯兔年適逢閏二月，命理老師廖美然建議，其實可以在農曆正月14日「立春」（國曆2月6日）當天就先拜，準備好相關的供品就能開運補財氣，還可以旺桃花。

命理老師廖美然日前在節目《新聞挖挖哇》上表示，今年是閏二月，也就是農曆一年之內出現兩個二月，農曆二月初二是土地公聖誕，有些人為求慎重，會兩次都拜，一般民眾可以選擇在第一個二月就先去拜即可。

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不過廖美然建議，其實在土地公聖誕之前，可以先在正月14日「立春」當天就拜土地公，早上9點更是最佳時機，只要準備好5果，以及今年的開運小祕法，就能夠順利招財。

▲命理老師廖美然建議，不用等到農曆二月初二，「立春」當天就能先拜土地公，開運補財氣旺桃花。（示意圖／記者許宥孺攝）



5果

準備好鳳梨、蘋果、火龍果、香蕉跟橘子，意謂著要旺、要平平安安、紅紅火火、大吉大利，其中火龍果是拜神很好的水果，代表可以招財，若是紅皮白肉也可以，但最好是選用紅色果皮及果肉的。

包子

今年開運最好的小祕法就是包子，以前包子代表著福祿、有得吃，有錢人元月都吃肉包，6個包子象徵「保平安、保健康、保好運、保福氣、保有錢、保順利」，至於吃素的人可以拜素包子，但千萬不要選餡料是包筍絲（包損失）的素包。

汽水

象徵著福氣，可以補自身的財氣、運氣跟人氣，為求一氣呵成，拜完後當天就要喝完，因為是自己的福氣，務必要自己喝完，不可以跟別人分享，因此不需要準備太大罐，只要準備小罐的汽水即可。

少許糖果、巧克力

因為土地公喜歡吃甜的東西，今年是黑兔年，也是桃花年，因此建議用巧克力當供品，另外就是穿紅色的衣服，不但能招財還能招來好桃花，但沒有紅色的穿粉紅色也行，已經結婚的人，則是可以將糖果、巧克力分享給另一半吃。