快訊／確定了！室內脫口罩政策本周四公布

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

室內脫口罩鬆綁倒數！行政院今（31）天下午召開跨部會會議討論口罩政策，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥晚間證實，經討論政策將於本周四記者會公布。

新閣揆陳建仁今天上任，第一個視察行程就是中央流行疫情指揮中心，並表示希望指揮中心來檢討兩件事，第一入境檢疫措施，以及室內口罩規定是否應該做調整，從這兩方面加強。結束視察行程後，指揮官王必勝召開臨時記者會宣布邊境政策鬆綁，包含取消中國入境唾液PCR篩檢，放寬入境0+7檢疫為有症狀才進行快篩，2項政策都是2月7日上路。

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至於口罩政策，則是今天下午記者會後由行政院鄭文燦副院長召開跨部會議討論。王必勝記者會中說明，因為口罩部分會影響很多的部會，包含學校方面的教育部，移工方面的勞動部，還有大眾運輸工具相關的交通部，必須做充分討論，所以等等會進行討論，定案後會再公布。

指揮中心發言人莊人祥說，會議進行約一個多小時，討論後各部會再回去做細節修正，將於周四指揮中心記者會中對外說明。

王必勝也提到，口罩開放方向與韓國類似，主要是有強制要戴的場所，其他場所自主，另外還有建議佩戴的場合或者狀況，以這樣的方式規劃。