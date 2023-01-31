在野黨酸敗選者聯盟　林右昌反嗆：我還把議長贏回來

記者陳家祥／台北報導

新舊任內閣團隊31日交接。新任內政部長林右昌下午到部內的各單位拜年、打招呼，針對在野黨酸新內閣團隊為敗選者聯盟，他表示不會受到影響，還反酸「我們在基隆市還把議長贏回來」，外界刻意去貼標籤、什麼稱號，基本上不重要，新的內閣團隊是來做事情，希望把問題趕快解決，讓人民的生活可以更好。

林右昌31日下午受訪表示，內政部同仁都很優秀，聽說要高考前三名才能進內政部，所以他們都很優秀也很年輕，也充滿熱情跟衝勁。他還笑說，從市長變部長還有點不太習慣，但不管什麼稱呼，最重要的就是把事情做好，不管在市政府還是在部裡面，其實都一樣。

至於清晨的臉書文談及中小企業受疫情創傷嚴重，要如何幫助？林右昌說，最重要還是了解實際的問題到底是在哪裡，然後他們碰到哪些困難、打死結的部分，能透過政府集中力氣協助解套，這是現在大家正在思索、規劃的，包括總統跟院長都非常關心。

有媒體問到，新任內閣被在野黨酸是「敗選者聯盟」，會不會被影響到？林右昌說，「沒有，我又沒有選舉，而且我們在基隆市還把議長贏回來」，外界刻意去貼標籤、什麼稱號，基本上不重要，新的內閣團隊是來做事情，希望把問題趕快解決，讓人民的生活可以更好。

▲新任內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）

