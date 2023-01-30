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林右昌接掌內政部　國土都市規劃融入區域發展新視野

▲準內政部長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林右昌翻轉基隆接掌內政部長。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／綜合報導

行政院長蘇貞昌30日率內閣總辭，由前副總統陳建仁接棒籌組「溫柔堅韌」內閣，準內政部長林右昌是唯一亮點，行政與黨務歷練完整，是民進黨少壯派菁英，「幕僚世代」代表性人物；林右昌任基隆市長8年的時間，讓基隆全新改頭換面。黨政人士認為，由都市規劃與城鄉發展專業的林右昌出任內政部長，這是兼顧專業與政治的好棋，期待能以「翻轉基隆」經驗，足讓台灣日後的國土、都市乃至建築營造等，融入更多區域發展新觀念與新視野。

林右昌頭腦冷靜決斷且履建奇功，他從過去在黨內擔任幕僚時，其理性溫和、外圓內方的好性格，累積各派系的好人緣，更是黨內極少數完整歷練府、院、黨與地方執政經驗的少壯派菁英，期間更獲蔡英文巧心栽培，接任智庫副董事長，讓黨內許多人私下稱林右昌是民進黨重點之栽培對象，也也深得黨內跨派系、各世代前輩的支持與疼愛，是個非常值得觀察與期待的角色。

民進黨2008年總統大選挫敗，以致2009年的縣市長選舉多個選區找不到人，其時黨政歷練充分的林右昌主動向時任黨主席蔡英文請纓，投入基隆市長選舉。首戰雖未成功，但林右昌在故鄉蹲點深耕，2012年基隆立委再敗、又持續經營基層；2014年首度當選基隆市長，尤其2018年民進黨遇到前高雄市長韓國瑜的「韓流」風潮，林右昌仍拿下比上一屆更高票數、成功連任。

「翻轉基隆」是林右昌政績，8年時間內讓基隆全新改頭換面，景觀規劃專業讓他對城市美學有著直覺式的敏銳度，短短數年讓「雨都」基隆脫胎換骨，從基隆正濱漁港色彩屋變成熱門打卡點，基隆火車站前改造、軍港西遷、城市博覽會等，基隆躍上全國舞台，執政滿意度攀高。

1971年在基隆獅球嶺下出生的林右昌，文化大學景觀系畢業、台大建築與城鄉研究所碩士；從進入民進黨擔任幕僚以來，跟隨過林義雄、游錫堃、蔡英文、蘇貞昌、邱義仁等黨內要角，曾在民進黨中央黨部、行政院、總統府歷練。

鑽研中國大陸、台灣與新加坡的城市發展策略，林右昌就讀城鄉所時就非常關注全球化與區域議題，讓他在治理基隆市時，得以跳脫空間與尺度上的迷思，能從更高的區域發展比較視野，來引導城市規劃而獲致成功。

以前年6月所舉辦的「2022基隆城市博覽會」為例，短短10天完整呈現林右昌掌舵基隆市8年來的治理願景與成果，創下超過百萬人次參訪，更讓到訪民眾對基隆的蛻變感到驚豔；林右昌當時說，上任時基隆財政幾近破產，但他想證明城市治理能力，證明條件匱乏下，絕對可以翻轉一座城市的命運。

內政部掌管都市計劃、國土規劃、建築營造、國家公園、警政治安、消防防災、民政戶政、移民移工與邊境管理，業務可說是相當龐雜，因此民進黨兩度執政多由法政人才擔任內政部長。

今後，林右昌如何讓政治與警政掛帥的內政部，未來在擘劃國土總體營造、行政區域再規劃、城市群發展、都市更新等前瞻性政策時，能更多融入全球區域發展新觀念與新視野，正是他的挑戰；基隆做得到、其他城市也絕對可以跟進，這是林右昌擔任內政首長的重大擔子，也是全民之所託付。

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