全力以赴！　陳建仁：行政院長為人生最後政務公職

記者陳家祥／台北報導

新舊任內閣團隊31日交接。新任院長陳建仁致詞時說，經歷疫情後的台灣，人民渴望重建、期許國家能恢復繁榮景象，讓社會弱勢能得到照顧，「要加快步伐，沒有得過且過的本錢」；陳強調，「這將是我人生最後一個政務人員公職」，會全力以赴、沒有懸念。

▲新任行政院長陳建仁於卸任交接典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝）



陳建仁說，從賴副總統手中接過印信的時候，感受十分特別，過去我曾3度擔任監交人，把現任院長印信交到繼任者手中，這次是自己接下印信，「戰戰兢兢、如履薄冰，還不足以形容我現在的心情」。

陳建仁表示，特別謝謝蘇院長在4年多的時間穩定國政，感謝總統的信任和託付，最後任期1年多把重擔交給我，「但不是由我一個人來擔，我要組成精實團隊，讓眾人貢獻所長」。

陳建仁提到，團隊沿用部分蘇院長團隊的政務官，期待延續會做事團隊的優異政績，團隊中有許多經驗豐富老將，有許多嶄新中生代面孔，新增7位女性首長、延攬5星級縣市長。

陳建仁也引用《聖經》「你們中間誰要為首的，就必須做眾人的僕人」，作為人民的公僕，真正權力就是服務，能力越大、服務越大，「我知道各位有不同宗教信仰，加入我們這個行政團隊，服務人民就是我們共同信仰」。

「經歷疫情後的台灣，人民渴望重建、期許國家能恢復繁榮景象，讓社會弱勢能得到照顧。」陳建仁說，人民不想看到朝野戰鬥對立，因為對立無法帶來國家進步，社會需要團結份動，成為驕傲共榮國家。

陳建仁提到，要加快步伐，推動迫切施政，除了盤點防疫措施外，也讓國民生活正常化，這幾年因為疫情受到衝擊的產業，要善用難得的歲計賸餘，全力給予協助，也透過蘇院長團隊所規劃的疫後特別條例，全面強化中小企業體質。

接著陳建仁特別提到，「這將是我人生最後一個政務人員公職，全力以赴、沒有懸念」，還有很多重要施政等待政府去推動，時間很快就過去，沒有得過且過的本錢，「每天工作都是為台灣長遠發展打下堅實基礎，要照顧好人民每天生活」。