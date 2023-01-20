兔年送禮也要愛地球！選購禮品把握「一多三少」原則

▲環保署呼籲民眾兔年送禮也要愛地球，選購禮品把握「一多三少」原則。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

春節期間，民眾都會送禮傳遞節日的祝福，環保署提醒民眾，年節拜訪送好禮也要愛地球，建議選購禮品時，把握「一多三少」原則，也就是「產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少」，既能達到送禮需求，又能兼顧環境，為地球永續盡一份心力。

環保署長期關注包裝減量議題，根據資源回收再利用法第13條及第14條，公告「限制產品過度包裝」法規，管制糕餅禮盒、化粧品禮盒、酒禮盒、加工食品禮盒及電腦程式著作光碟等，共5類產品之包裝層數及包裝體積比值，舉凡製造、輸入、販賣上述產品之業者，應符合法規規範。

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▲環保署呼籲民眾兔年送禮也要愛地球，選購禮品選擇減量後包裝。（圖／環保署提供）

根據環保署統計，從2018年至2022年，總共稽查11萬3307件，合格件數為11萬3170件，不合格件數137件，合格率超過99%，顯示大部分業者都能落實執行環保法規。

兔年迎新春，年節拜訪親朋好友難免要送好禮表達情意，環保署提醒民眾，年節購買禮盒時，不要購買過度包裝的禮品，也提醒業者，在設計包裝時，盡減少使用包裝材料，同時考量禮盒易回收處理特性，可以使用單一材質，減少印刷塗層，避免不必要的浪費，並且應審慎檢視產品包裝，違反規定將處3萬元以上15萬元以下罰鍰，若經通知限期補正或改善，屆期仍未補正或完成改善者，得按日連續處罰。

環保署提醒，民眾或業者若想瞭解限制產品過度包裝更詳細內容、產品包裝實測資訊，以及業者產品送檢測資源，可至一次用產品源頭減量宣導網查詢。