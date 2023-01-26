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嘉義市童軍新春團拜　市長黃敏惠發放兔年小紅包分享設計巧思

▲▼ 嘉義市童軍新春團拜 黃敏惠市長分送小紅包祝賀「鴻『兔』大展」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市童軍新春團拜。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

財團法人幼獅童軍教育事務基金會今(26)日一早於文化公園舉辦112年新春團拜，帶領嘉義市的大小童軍們以抖擻精神許下童軍諾言，並互道新春祝賀，嘉義市長黃敏惠也參與活動，與嘉義市議長陳姿妏、身兼幼獅教育事務基金會董事長的陳家平議員等貴賓一同為童軍送上溫暖勉勵與開運小紅包，展現童軍大家庭的溫馨熱鬧氣氛。

▲▼ 嘉義市童軍新春團拜 黃敏惠市長分送小紅包祝賀「鴻『兔』大展」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲黃敏惠市長分送小紅包 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，參加童軍是陶冶品性、培養健全人格的優良學習過程，童軍誓言傳遞了生命教育、品德教育的重要意義，也形塑童軍們努力、積極的人格，是教育重要的一環。黃市長感謝幼獅童軍教育事務基金會帶領著孩子們不斷探索、學習，並大讚受疫情影響，時隔兩年再度舉辦童軍新春團拜活動不僅溫馨，意義更是不凡。

▲▼ 嘉義市童軍新春團拜 黃敏惠市長分送小紅包祝賀「鴻『兔』大展」 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠不僅以發送給童軍們的開運小紅包上的賀詞，祝賀所有人鴻「兔」大展、國泰民安，更與眾人分享開運紅包的設計巧思，當抽出魔術帽造型的紅包中藏有的祝賀詞時，更是引起小小童軍們的驚呼，氣氛熱鬧逗趣。

▲▼ 嘉義市童軍新春團拜 黃敏惠市長分送小紅包祝賀「鴻『兔』大展」 。（圖／嘉義市政府提供）

身兼幼獅教育事務基金會董事長的陳家平議員則勉勵所有童軍，在新的一年繼續發揚童軍精神，以博愛熱情的心幫助有需要的人，祝福童軍們新年動如脫「兔」活力滿滿、心想事成。

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