史瓦帝尼孕產婦與嬰兒保健功能提升計畫　6年成功訓練30名種子教師

▲▼ 嘉義基督教醫院協助史瓦帝尼培訓健康照護相關專業種子教師。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院自2016年與國合會共同執行「史瓦帝尼孕產婦與嬰兒保健功能提升計畫」以來，至今已訓練30名史瓦帝尼健康照護相關專業種子教師。今年10份甫進行為期一個月的社區健康促進訓練，將針對5位來臺的衛生部健康促進員(Health Promotion Officer)、郊區健康促進員訓練者(Rural Health Motivator trainer, RHM trainer)，進行在社區關懷及健康照護分面之經驗分享。

▲ 社區健康促進訓練開幕歡迎式。

所謂RHM是史國當地一種志工制度。由衛生主管單位挑選具備基本條件的民眾，給予基本教育及訓練，再至社區推廣衛生正確觀念與相關政策。平時健康促進員會和RHM訓練員共同合作，訂定衛教主題，訓練RHM。日前，嘉基團隊赴史瓦帝尼考察，與當地RHM共同前往社區拜訪家戶，進行孕期衛教，觀察當地社區家戶以及RHM的工作執行狀況，並根據觀察結果及學員提出之期望，設計此次訓練課程。

▲ 史瓦帝尼學員參與社區活動與長輩互動。

嘉基相關單位包括護理單位及大社區體系投入此次訓練課程規畫，內容包含院內進行嬰幼兒照顧、孕產婦照顧、醫療品質管理等，更走出醫院學習社區單位業務，參與各項社區工作，如偏鄉居家訪視與日照據點活動，也觀摩阿里山醫療站、晨光智能發展中心等設施之服務。

▲ 史瓦帝尼學員練習孕期減痛按摩。

嘉基周恬弘副院長表示，期望透過社區工作同仁的經驗分享，和史瓦帝尼的朋友們交流如何規劃符合在地民眾需要的社區服務，以及實際執行中會面臨困境時的因應和解決之道。希望嘉基數十年的實務經驗，能帶給史國夥伴在未來工作上的助益，讓我們可以攜手共同守護社區家園的民眾健康。