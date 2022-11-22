雙能量X光吸收儀定期骨密檢測　檢測減緩中老年失能

▲DXA髖部檢測圖 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著台灣邁入高齡化社會，骨質疏鬆的盛行率逐日增加，骨質疏鬆是體內骨質悄悄流失的疾病，更是造成年長者骨折的主要因素之一，沒有任何警訊，俗稱隱形殺⼿，不像⾼⾎壓，⾼⾎糖等會有明顯不舒服的症狀，但⼀旦發⽣骨折時就很嚴重，特別是髖關節骨折容易造成⾏走不便、臥床、⼀年內死亡率⾼達1⾄2成，比許多癌症還要⾼，造成沉重的照護負擔，如何預防骨鬆也成為重要的話題。

嘉義基督教醫院骨鬆中心副主任也是家醫科醫師鄭雅綺表示，⼀般⼈在30-35歲前骨質密度會達到最⾼峰，之後便逐年流失；若能在年輕時注重飲食與運動，可建立較佳的骨密度。⾄於已經罹患骨質疏鬆症的病患，更應該在飲食與運動之間有良好的的配合，可減緩骨質流失的速度，民眾也能利用”FRAX骨折風險評估工具”來自我評估。

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▲骨鬆中心副主任、家醫科醫師鄭雅綺說明骨質疏鬆應注意飲食及適當運動。（圖／嘉義基督教醫院提供）

50多歲的林⼩姐，在健康檢查中檢測出腳跟骨骨質密度偏低，因其母親也有骨質疏鬆病史，所以來家醫科⾨診諮詢。經進一步以DXA檢測才發現骨密度只有-3.0，骨折風險也⾼達30%，已是屬⾼危險骨折族群，經過兩年藥物治療、營養建議與增加運動後，骨質密度有明顯進步，現在爬⼭、運動都不是問題了，也不再擔心一跌倒就骨折了。

▲雙能量X光吸收儀(DXA)針對最容易因骨鬆而發生骨折的腰部脊椎、髖部和前臂進行檢測。（圖／嘉義基督教醫院提供）

鄭雅綺醫師表示，預防骨鬆有撇步的，首先養成規律運動的習慣，特別是阻⼒(負重)運動能增加骨質⽣成，加上適當⽇曬，因陽光能幫助⾝體產⽣維⽣素D，強化腸道對鈣的吸收，也可以使骨骼再造速度加快，並建議50歲以上成⼈，每天需補充鈣質1000毫克及維他命D 800單位。鈣質的來源如⾁蛋奶類，⼩⿂乾、傳統⾖腐、⾖⼲、黃⾖、海帶、紫菜、芝⿇、深綠⾊蔬菜等食物，更要戒除吸菸、酗酒以免⼲擾造骨細胞的活⼒。

▲鄭雅綺醫師在衛教時提醒民眾保骨本應注意飲食及適當運動。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基影像醫學科蔡惠曲醫師指出，50歲以上成⼈，停經後女性或有家族史者、吸菸、飲酒，長期使⽤類固醇等都是骨鬆⾼風險族群，建議應定期進行骨鬆檢測，目前『骨質密度檢測』以使用雙能量X光吸收儀 (Dual-energy X-ray absorptiometry，DXA) 最為精準，主要針對最容易因受骨鬆影響而發生骨折的腰部脊椎、髖部和前臂進行評估。

DXA進行骨密度檢測的放射劑量很低，甚至不到一張胸部X光的十分之一，嘉基設有兩台DXA可以提供民眾安全迅速又便利的檢查，定期骨密檢測及早診斷治療能減緩中老年失能，為了自己也為了家人，若您有骨質疏鬆的疑慮，請向基骨鬆中心團隊專業醫師諮詢。