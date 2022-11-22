　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙能量X光吸收儀定期骨密檢測　檢測減緩中老年失能

▲▼ 嘉基預防骨鬆有撇步 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲DXA髖部檢測圖 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著台灣邁入高齡化社會，骨質疏鬆的盛行率逐日增加，骨質疏鬆是體內骨質悄悄流失的疾病，更是造成年長者骨折的主要因素之一，沒有任何警訊，俗稱隱形殺⼿，不像⾼⾎壓，⾼⾎糖等會有明顯不舒服的症狀，但⼀旦發⽣骨折時就很嚴重，特別是髖關節骨折容易造成⾏走不便、臥床、⼀年內死亡率⾼達1⾄2成，比許多癌症還要⾼，造成沉重的照護負擔，如何預防骨鬆也成為重要的話題。

嘉義基督教醫院骨鬆中心副主任也是家醫科醫師鄭雅綺表示，⼀般⼈在30-35歲前骨質密度會達到最⾼峰，之後便逐年流失；若能在年輕時注重飲食與運動，可建立較佳的骨密度。⾄於已經罹患骨質疏鬆症的病患，更應該在飲食與運動之間有良好的的配合，可減緩骨質流失的速度，民眾也能利用”FRAX骨折風險評估工具”來自我評估。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 嘉基預防骨鬆有撇步 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲骨鬆中心副主任、家醫科醫師鄭雅綺說明骨質疏鬆應注意飲食及適當運動。（圖／嘉義基督教醫院提供）

50多歲的林⼩姐，在健康檢查中檢測出腳跟骨骨質密度偏低，因其母親也有骨質疏鬆病史，所以來家醫科⾨診諮詢。經進一步以DXA檢測才發現骨密度只有-3.0，骨折風險也⾼達30%，已是屬⾼危險骨折族群，經過兩年藥物治療、營養建議與增加運動後，骨質密度有明顯進步，現在爬⼭、運動都不是問題了，也不再擔心一跌倒就骨折了。

▲▼ 嘉基預防骨鬆有撇步 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲雙能量X光吸收儀(DXA)針對最容易因骨鬆而發生骨折的腰部脊椎、髖部和前臂進行檢測。（圖／嘉義基督教醫院提供

鄭雅綺醫師表示，預防骨鬆有撇步的，首先養成規律運動的習慣，特別是阻⼒(負重)運動能增加骨質⽣成，加上適當⽇曬，因陽光能幫助⾝體產⽣維⽣素D，強化腸道對鈣的吸收，也可以使骨骼再造速度加快，並建議50歲以上成⼈，每天需補充鈣質1000毫克及維他命D 800單位。鈣質的來源如⾁蛋奶類，⼩⿂乾、傳統⾖腐、⾖⼲、黃⾖、海帶、紫菜、芝⿇、深綠⾊蔬菜等食物，更要戒除吸菸、酗酒以免⼲擾造骨細胞的活⼒。

▲▼ 嘉基預防骨鬆有撇步 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鄭雅綺醫師在衛教時提醒民眾保骨本應注意飲食及適當運動。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基影像醫學科蔡惠曲醫師指出，50歲以上成⼈，停經後女性或有家族史者、吸菸、飲酒，長期使⽤類固醇等都是骨鬆⾼風險族群，建議應定期進行骨鬆檢測，目前『骨質密度檢測』以使用雙能量X光吸收儀 (Dual-energy X-ray absorptiometry，DXA) 最為精準，主要針對最容易因受骨鬆影響而發生骨折的腰部脊椎、髖部和前臂進行評估。

DXA進行骨密度檢測的放射劑量很低，甚至不到一張胸部X光的十分之一，嘉基設有兩台DXA可以提供民眾安全迅速又便利的檢查，定期骨密檢測及早診斷治療能減緩中老年失能，為了自己也為了家人，若您有骨質疏鬆的疑慮，請向基骨鬆中心團隊專業醫師諮詢。

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
賈永婕還原合照魔獸現場　認「有看他褲子」
早餐無限吃！3.2折「爽住飯店3天2夜」　加碼免費玩樂園
快訊／世界盃最後一舞！梅西首戰就進球12碼罰進　阿根廷1比0
鋒面要來了！　雨彈連轟到這天
張蘭親自公開「罵S媽語音檔」！　斥S家演戲
重機男追撞計程車慘死　家屬淚求道歉！司機聲明：我是被撞的
丹堤咖啡要再關7間店！　八方雲集曝下一步
「世紀病毒」致死率5成！　疾管署曝1招防侵台

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

維也納愛樂和柏林愛樂首席合體 古典音樂瘋狂搖滾

嘉基引進雙能量X光吸收儀　提早診斷治療減緩失能

雙能量X光吸收儀定期骨密檢測　檢測減緩中老年失能

不用飛到羅浮宮！藝術家阿曼23件經典作　11／23起高雄看得到

益品書屋搬到淡水！250坪空間上百座位　還有咖啡飲料無限供應

國外再爆「世紀病毒」！致死率5成　疾管署曝防止侵台措施

鋒面逼近中！北台今晚轉雨　明天「雨區最廣」雨彈連轟到大選日

不孕壓力大！4個診斷評估夫妻一起進行　提高好「孕」降臨

汪小菲「連環逼逼」佔盡版面！　他曝台灣這群人氣炸：是不是活膩了

牛肉捲停售「好市多新品曝光」　會員曝口感：超像夜市1美食

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

姊妹穿同款上衣測試娃！兒「狂認錯媽」生母心碎

柯賜海晚年淒涼「以車為家」　死因曝...胞姊庭後鞠躬致謝

問敲哪顆球？爸故意唱反調　聽不滿意答案...兒氣到崩潰

維也納愛樂和柏林愛樂首席合體 古典音樂瘋狂搖滾

嘉基引進雙能量X光吸收儀　提早診斷治療減緩失能

雙能量X光吸收儀定期骨密檢測　檢測減緩中老年失能

不用飛到羅浮宮！藝術家阿曼23件經典作　11／23起高雄看得到

益品書屋搬到淡水！250坪空間上百座位　還有咖啡飲料無限供應

國外再爆「世紀病毒」！致死率5成　疾管署曝防止侵台措施

鋒面逼近中！北台今晚轉雨　明天「雨區最廣」雨彈連轟到大選日

不孕壓力大！4個診斷評估夫妻一起進行　提高好「孕」降臨

汪小菲「連環逼逼」佔盡版面！　他曝台灣這群人氣炸：是不是活膩了

牛肉捲停售「好市多新品曝光」　會員曝口感：超像夜市1美食

賈永婕影片還原合照魔獸現場　認「有看他褲子」嘆：忘了重點！

他吃「1超猛食物」三高、體重跟著降！醫大讚5好處：食品界阿斯匹靈

7度蟬聯！　中信銀再獲前十大國際品牌肯定

維也納愛樂和柏林愛樂首席合體 古典音樂瘋狂搖滾

劉冠廷首和女友演戲偷爆料！　孫可芳甜讚：覺得很安心

蜘蛛玩具衝來汪嚇到「皺眉逃走」　躲椅子低頭媽笑：你高加索耶

即將紫爆！桃園12.5萬株仙草花已開6成　農業局：11／27前勿闖入

中信盃黑豹旗／被義峰5局扣倒　鳳中惋惜沒延長戰線

歲末年終慢飛天使「十方感恩列車」快閃表演　赴台電台中區處致謝

卡達世足疑造假！官方數據「場場爆滿」　轉播卻見觀眾席一堆空位

遭張蘭控收錢..葛斯齊怒了：太過分　「想丟錢的是汪小菲！」準備再爆外遇照

生活熱門新聞

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

汪小菲控小S濫用史蒂諾斯　是管制處方藥

專櫃品牌爆倒閉　消費者：剛買3千

國道驚見日本車牌　內行人曝真相

暴跌10°C全台有雨　濕冷3天回冬

魔獸腳傷也很忙！現身名媛聚會燦笑

張蘭「1句話」踩巨雷！　律師搖頭勸57字

LINE免費貼圖來了！10款限時一鍵下載

看汪小菲處理婚姻　PTT猛讚「1台男星」

細看離婚協議「對汪小菲不公平」　鄉民曝1點挺大S

今「小雪」全台連下5天！　越晚雨越多

爽領5萬「里長平常在幹嘛？」一票人驚：忙到爆炸

下殺1.5折！好市多「少女色帆布鞋」197元

更多熱門

相關新聞

嘉義基督教醫院助訓史瓦帝尼培訓健康專業種子

嘉義基督教醫院助訓史瓦帝尼培訓健康專業種子

嘉義基督教醫院自2016年與國合會共同執行「史瓦帝尼孕產婦與嬰兒保健功能提升計畫」以來，至今已訓練30名史瓦帝尼健康照護相關專業種子教師。今年10份甫進行為期一個月的社區健康促進訓練，將針對5位來臺的衛生部健康促進員(Health Promotion Officer)、郊區健康促進員訓練者(Rural Health Motivator trainer, RHM trainer)，進行本院在社區關懷及健康照護分面之經驗分享。

嘉基等15間「醫療策略聯盟」盟院重視兒童早療

嘉基等15間「醫療策略聯盟」盟院重視兒童早療

嘉基引進雲嘉首台複合式手術室

嘉基引進雲嘉首台複合式手術室

嘉基首例細胞療法　4期實體癌患者治療新選擇

嘉基首例細胞療法　4期實體癌患者治療新選擇

達文西手術治癒攝護腺　降低術後漏尿及性功能障礙

達文西手術治癒攝護腺　降低術後漏尿及性功能障礙

關鍵字：

嘉義基督教醫院雙能量X光吸收儀骨鬆中心鄭雅綺

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

汪小菲最想奪回的床墊「驚人天價曝光」！

汪小菲深夜爆走「狂開地圖炮」！

大S結婚忍10年傷痛「快溺斃死去」！悲揭汪小菲罪狀

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

公司亮藝人整形明細！3圖暗示蔡徐坤變臉

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

汪小菲狠戳大S「具俊曄護妻1反應」被讚爆！

汪小菲剋星出手了！葛斯齊開戰「年底前揭發黑幕」

陸軍上校被中共吸收刺探軍情　竟穿軍服宣誓

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

大S經紀人發聲！控汪小菲「如婚內外遇的事實」

世紀病毒來襲！致命率50%「無疫苗預防」

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面