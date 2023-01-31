侯友宜快表態選2024？　王金平：現在談誰都不是時候

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨2024總統初選提名佈局，立法院前院長王金平31日受訪透露，他有跟鴻海集團創辦人郭台銘說過年再見面，但現在還沒有見，相信黨主席朱立倫會有「美好的提名作業」，被動也要有被動的氣氛和形式，一切順其自然；媒體頻頻追問新北市長侯友宜是否該表態？王強調，現在談誰都不是時候。

立法院今天上午舉行「民主國會卅年特展」開幕活動，王金平以前院長身份應邀出席，會前接受媒體聯訪。

▲王金平今天回到立法院參加活動。（圖／記者屠惠剛攝）

媒體關注，是否認為侯友宜應該趕快表態？王金平僅說，現在談誰他想都不是時候；媒體追問最近是否有與郭台銘見面？有勸他回國民黨？是否有與郭聊到總統大選的事情？王連連否認說，沒有啦，從以前郭說要見面，自己說過年再說啦，而且兩人還沒有見到。

媒體另詢問，如何看待國民黨內總統初選機制？王金平說，朱立倫主席一定有他美好的提名的作業出來；媒體再問認同朱立倫自己再選一次總統嗎？王愣了一下說，也是看看，提名辦法怎麼訂，依照提名辦法來處理。

至於如果再有被動參選的狀況，是否覺得提名狀況會跟上次一樣？王金平直言，被動也要有被動的氣氛和形式，形式所趨也沒有人反應過，所以一切順其自然；但侯友宜現在是形式所趨嗎？王說，不知道，他沒有辦法評論。

媒體關注，郭台銘是合適的人選嗎？王金平說，都是國民黨陣營裡面適當的人選，每一位都很適當，選舉當然要看看整個情勢對國民黨是有利不利，看起來，對國民黨來說是有有利的地方。

▲柯建銘與王金平擊拳致意。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野立委在「民主國會卅年特展」開幕活動同台。（圖／記者屠惠剛攝）