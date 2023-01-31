「只有我能打敗民進黨！」　徐巧芯酸費鴻泰：我看起來好協調？

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨議員徐巧芯年前表態，將參加2024黨內立委初選，正式挑戰資深前輩費鴻泰，掀起藍營「世代交替」風暴，同時她也頻頻喊話黨主席朱立倫，希望初選能給有戰功的年輕人公平制度，卻也被黨內批評「別再亂放話」。至於自己是否有可能被協調？徐巧芯今（31）日態度強硬的表示，「我看起來是很好協調的樣子嗎？尤其是我有信心我能打敗民進黨的候選人，但另外一位國民黨候選人可能就做不到」。

▲國民黨台北市黨部新春團拜，左一為徐巧芯。（圖／記者周宸亘攝）

徐巧芯今日上午前往中央黨部參與新春團拜。會後針對2024立委初選制度，徐巧芯直言，相信自己是可以贏的人選，而且若有公平初選制度，「我也是那位比較強的人選」；徐更進一步說，「我一點都不在乎現在黨內說什麼三成黨員、七成民調這種方式，我看到新聞上還說要採取全民調？但對我來說，只要夠強就能夠贏」，再次強調，自己只希望一定有公平的制度。

徐巧芯透露，目前國民黨內的消息，南松山、信義選區立委會以協調的方式，無法協調再進行初選。徐巧芯笑說，「當然不可能把我協調掉啊！我看起來是很好協調的樣子嗎？尤其是我有信心我能打敗民進黨的候選人，但另外一位國民黨候選人可能就做不到！」

最後，徐巧芯強調，為了保住信義南松山席次，一定要讓戰力夠強的人出來選，相信大家都有看到自己2022的表現，「接下來再2024我也不會放棄這種攻擊式的做法，讓國民黨有最大勝算。」