感謝蘇貞昌「辛苦了」　賴清德期許陳建仁團隊：不辜負國人期待

記者陳家祥／台北報導

新舊任內閣團隊31日交接。副總統賴清德在監交致詞時表示，蘇貞昌院長4年來率領團隊一樣一樣克服挑戰，讓台灣爭取更多國際空間、讓台灣發展進步，「我要感謝，說聲辛苦了」；至於接任的陳建仁，賴則感謝陳在國家最關鍵的時候扛起重擔，「未來1年是關鍵中關鍵的1年，希望大家能團結合作、同舟一心，在陳建仁院長帶領下不辜負國人期待」。

▲行政院長交接，監交人副總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）



賴清德說，首先他要代表蔡英文總統再次感謝蘇貞昌院長，4年來率領團隊協助國家從非洲豬瘟、百年大疫、人口老化、少子女化、氣候變遷及複雜國際情勢等挑戰，不僅讓經濟持續發展，也能讓人民衝擊降到最低過正常生活，充分展現「有政府會做事」的精神。

賴清德提到，更難得的是，在面對婚姻平權、美豬美牛、日本食品進口及疫情延長等，都能展現決心、一樣一樣地克服，讓台灣爭取更多國際空間、讓台灣發展進步，「蘇院長功成身退、完成階段性任務，我要感謝，說聲辛苦了，感謝4年來的辛苦貢獻」。

接著，賴清德說，要感謝陳建仁院長，在國家最關鍵的時候扛起重擔，肩負國家發展持續進步的重責大任。大家都很清楚陳建仁院長的為人，是個虔誠的宗教家、聖騎士；也是科學家，熱衷研究，擔任過中研院副院長，也是美國國家科學研究院外籍院士，學術成就享譽國內外。

「更為人稱道的是，待人謙恭自牧，是許多人心目中的大仁哥。」賴清德說，2016年陳建仁副總統在蔡總統最需要的時候，放棄學術研究擔任副總統，現在國家又面臨一個關鍵時刻，非常感謝陳建仁副總統願意接下院長工作，「希望透過溫暖關懷無私奉獻的精神，讓地上的鹽能成為台灣的光」。

賴清德強調，國家面臨許多挑戰，在未來1年是關鍵中的關鍵。相信以陳院長本身具備的溫暖無私奉獻精神，一定是疫後社會療癒照顧人民的最佳人選，一定能逐一解決蔡總統交付的任務，讓國家持續發展。最後，賴清德說，希望大家能團結合作、同舟一心，在陳建仁院長帶領下，不辜負國人期待。