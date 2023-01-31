帶陳建仁逛院長辦公室！　蘇貞昌自曝「仰天大笑照」

▲新舊行政院長陳建仁與蘇貞昌。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

記者皮心瑀／台北報導

新舊行政院長31日正式交接，蘇貞昌透露，自己趁著典禮開始前，帶著即將上任的陳建仁，向他介紹院長室的辦公空間，兩人的妻子都坐在一旁，同時蘇貞昌也在臉書上分享照片，畫面中他仰天開懷大笑，看似心情頗為輕鬆。

我國經歷3次政黨輪替，前後共有16任行政院長，而蘇貞昌早在總統陳水扁執政時期，便曾接下閣揆一位，當時任期共482天。總統蔡英文執政後，蘇貞昌於2019年1月14日上任，在位1478天（2019／1／14－2023／1／30），前後加起來為1959天，是後續接替者相當難已追趕的紀錄。

蘇貞昌在任4年多期間扛起國政，擋下非洲豬瘟、通過同婚法案，而在面對百年大疫的亂局中，他勉力讓台灣站穩腳步步，但隨著民進黨2022年九合一再度面臨挫敗，總是善辯、敢鬥，為政策積極辯護的蘇貞昌，被控為「戰犯」，更遭貼上「戀棧」標籤。

對此，蘇貞昌曾強調，敗選當夜，他就向蔡英文請辭，但總統以「我已辭黨主席負責，沒有辭總統，你行政院長也不能辭」，二度要他留下，他也體悟此時辭職不管，掉頭走人，固然瀟灑，但正在立法院審議的中央政府總預算，必遭退回，要求新揆上任重送、重新審查。政局動盪，莫此為甚，只好堅此百忍，頂住笑罵，穩住行政團隊步伐，夙夜匪懈。