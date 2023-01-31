蘇貞昌爆料「那天陳建仁急成那樣」　笑「大仁哥苦日子要來囉」

記者陶本和／台北報導

總統民選後任期最長的4年蘇內閣，正式劃下句點，新任閣揆陳建仁今（31日）正式上任，卸任院長蘇貞昌上午出席交接典禮時透露，總統蔡英文介紹新閣揆那天，陳建仁拉著他不讓他走，拚命拜託兩件事情要解決。他笑著說，陳建仁急成那樣，「一向從容優雅的大仁哥，你的苦日子要來囉！」

▲新舊行政院長陳建仁與蘇貞昌。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



蘇貞昌上午出席交接典禮時，透露一段日前蔡英文在總統府宣布新閣揆人事後的小插曲。蘇貞昌說，那天陳建仁拉著他不讓他走，拚命拜託兩件事情要解決。他笑著說，陳建仁急成那樣，「一向從容優雅的大仁哥，你的苦日子要來囉！」

蘇貞昌也看著在場的官員表示，今天看滿朝文武，不論文官、武將，都是他非常好的夥伴，運籌帷幄、決勝千里、上馬擊賊，他們都身懷十八般武藝，不論是軟鞭、硬弓、長劍，功夫好得不得了，只要給他們充分尊重跟授權，幫忙排除部會之間不同意見，這個隊伍絕對會再創一番好成績。

蘇貞昌說，這是全國人民期待，也是他們大展身手的又一個機會，豐功偉業又一個機會，他給部會首長加油，給陳院長鼓勵，這團隊絕對會得心應手，「總統交辦任務再多都難不倒你，給你最高祝福，也期待精彩，我一定會大聲為大家喝采」。

▲行政院長蘇貞昌於卸任交接典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝）