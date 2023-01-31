火星上有「泰迪熊」？　NASA拍到神奇隕石坑！嘴角微笑萌樣曝光

記者張寧倢／綜合外電報導

美國航太總署（NASA）最近拍攝到火星表面出現「微笑熊臉」，原來這是一處新發現的隕石坑，兩個凹洞就像是圓圓的眼睛，凸出的小山丘變成熊的口鼻，嘴巴還笑成V型，組合成意想不到的熊熊萌臉，還有人認為很像泰迪熊或柏靈頓小熊。

根據美媒NPR報導，NASA的火星偵察軌道衛星（MRO）去年12月12日利用高解析度成像科學設備（HiRISE）拍下了這張逗趣照片，而負責這台設備的亞利桑那大學在1月25日將照片公開PO上網並表示「火星上有熊？」

▲NASA拍到火星表面出現「微笑熊臉」。（圖／翻攝自亞利桑那大學官網）

報導指出，當時MRO在火星上方大約251公里處拍攝表面地形照片，「這隻熊」的輪廓可能是一個圓形斷裂帶，而呆萌圓眼則是兩個大小相近的隕石坑，一座具有V型塌陷結構的小山丘就成了鼻子和微笑嘴型。

亞利桑那大學在文中解釋，圓形斷裂帶可能是因為沉積物在隕石撞擊坑的位置沉降所形成的，凸出的鼻子也許是火山或是泥漿噴口，沉積物可能是熔岩或泥漿流。不過，真實情況到底如何，還需要實際登上火星探測才能得知。

▲火星表面凸出的小山具有V型塌陷部分，看起來就像微笑的嘴型。（圖／翻攝自YouTube／UAHiRISE）

HiRISE的官方推特帳號分享這張「火星熊臉」引發網友熱烈迴響，有人說看起來很像卡通裡的泰迪熊或柏靈頓小熊，還有人表示，「這就是火星上有具有智慧的熊生存的證據」、「外星人弄出的笑臉」、「NASA隱瞞我們火星上有生命的真相，很過分」、「誰來幫牠把耳朵補上」。

報導稱，這不是科學家首次在太空發現與地球上有著驚人相似的物體，1976年NASA利用維京1號（Viking 1）太空船發現了火星上一個類似人臉的平頂山丘。