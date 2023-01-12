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大陸 大陸焦點 特派現場

太陽4天內發出兩次X級耀斑　或導致強烈地磁暴擾亂衛星通訊中斷

▲美國NASA拍下X級最強烈太陽耀斑影像。（圖／CFP）

▲美國NASA拍下X級最強烈太陽耀斑影像。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

進入2023年，美國NASA在5日監測到太陽發出的X1.2級（最高級）耀斑，並於晚間19時57分時達到頂峰，4天後，俄羅斯科學院物理研究所9日晚間21時37分也監測到太陽耀斑，級別為X1.9級，在21時50分達到頂峰。太陽耀斑產生的部分高速粒子會經過幾日飛行達到地球外，擾動原有的太空環境，最大的隱患便是地磁暴。

▲俄羅斯國家天文研究學會觀察地磁暴對地球的影響。（圖／CFP）

▲俄羅斯國家天文研究學會觀察太陽活動。（圖／CFP）

《央視網》報導，太陽風暴中的帶電粒子衝擊地球磁場，使地球磁場的強度和方向發生急劇不規則變化，稱為地磁暴。強烈的地磁暴可能干擾人造衛星運行。

據了解，目前全球科學家將日冕物質拋射的級別分為A、B、C、M、X五個等級，其中，A為最小等級，X最為強烈。地磁暴會影響導航衛星、通訊衛星及精密電子設備、通訊系統和地表電力設備，導致飛機、火車等運行異常。

根據過往記錄顯示，2003年萬聖節時曾出現一次地磁暴，歐美的一系列科學衛星都承受不同程度的損害，全球衛星通訊也因此受到干擾；最近一次為外人所知的便是出現在2022年2月4日，馬斯克的一批星鏈衛星受到影響，這批49顆衛星有40顆脫離軌道並燒毀。

至於美國發生的航班大延誤事件，也有評論直指是太陽耀斑激烈活動造成磁暴，才會讓整個飛航通告的系統大當機，不過，實際原因仍待調查結過出爐才能得知。

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