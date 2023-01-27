畫面曝！「廂型車大小」小行星掠過地球　史上最接近地表

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記者張靖榕、王致凱／綜合外電報導

廂型車大小的小行星「2023 BU」，於台灣時間今（27日）上午8時許正式掠過地球，經過南美洲南端上空時，距離地球表面最近距離僅3600公里，甚至比許多在同步軌道的衛星更接近地球。





▲小行星「2023 BU」以非常接近地表的距離掠過地球。（圖／NASA）

美國太空總署（NASA）指出，太平洋標準時間26日下午4時27分（台灣時間27日上午8時27分）正式掠過南美洲南端上空，雖然非常接近地表，不過沒有撞擊風險。NASA表示「2023 BU」直徑約為3.5至8.5公尺，大小約如一輛廂型車，即使撞擊地球也會在大氣層中解體，至多會有一些較大的碎片成為隕石落到地表。





▲小行星「2023 BU」掠過地球。（圖／翻攝NASA）

這顆史上最接近地球的小行星，最初是被業餘天文學家鮑里索夫（Gennadiy Borisov）在克里米亞的天文台所發現，經全球多個天文台進行數十次觀測後，天文學家確定其軌道。NASA噴氣推進實驗室近地天體研究中心負責維護的「哨兵」（Scout）撞擊風險評估系統迅速確認，該小行星將會掠過地球。

NASA近地天體專家法諾奇亞（Davide Farnocchia）表示，「2023 BU」小行星是有紀錄有來已知最接近地球的近地天體，雖然「哨兵」系統很快就排除了撞擊的可能性，但仍能預測出「2023 BU」小行星將「異常接近」地球。

受到地球引力影響，「2023 BU」掠過地球後其繞行太陽的軌道將發生改變，公轉一周將從原本的359天增加至425天。