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他刺半甲被日本澡堂轟走！在台日人揭背後原因：黑道的「認證符號」

▲妹子,泡溫泉（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，和本新聞無關，（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人趁著春節長假跑到日本玩，但近日卻傳出，有台灣旅客因為刺青被趕出日本澡堂一事。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，那是因為刺青對於日本社會來說有不同意義，其在二戰後成為了黑道的「認證符號」，店家擔心會影響到客人，才會禁止刺青者入浴。

有網友在臉書「匿名2公社」發文透露，朋友到日本旅遊，準備要進到大眾池泡湯的時候，飯店業者突然衝進來趕人。原來是因為朋友身上刺半甲，但該飯店規定「刺青者不得進入澡堂」，所以才會跑來大吼，結果朋友聽不懂日文，還試圖拿起澡堂的板凳嚇唬人，最後遭到飯店報警處理。

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此文曝光後掀起網友討論，矢板明夫也發文表示，其實這是因為日本的社會文化，賦予了「刺青」和別的國家與眾不同的意義，目前還有許多店家及民眾對於刺青者敬而遠之。他指出其實日本在歷史上曾流行過刺青，可是到了江戶時代刺青文化就逐漸被邊緣化，「因為，武士道精神受到儒家思想的影響很深，對『自傷身體』，持有批判的態度」

矢板明夫表示，因為江戶時代也是人口朝大城市集中、犯罪率上升的時代，為了打壓犯罪，許多囚犯還會被處「刺青刑」，雖然到了明治維新之後，這項刑罰就被廢止了，不過與此同時刺青也被法律禁止。雖然到了二戰之後，刺青終於合法，但也變成了黑道的「認證符號」，受到這些影響，導致日本人的意識中，經常將刺青及犯罪結合在一起。

矢板明夫也透露，由於在日本多數都是黑道才會在身上刺青，所以日本的溫泉和游泳池都會禁止刺青者入內，擔心其他客人都會被嚇跑，就連生命保險（壽險）也拒絕刺青者加入，因為黑道經常打打殺殺，非正常死亡的可能性又比平常人高得多。但他表示，近年來因為外國觀光客變多，日本政府已多次呼籲店家取消「刺青者不能入浴」的規定，現在部分溫泉旅館已經放寬規定。

矢板明夫也分享志村健早年的電視節目的內容，看到當時一群人正在做桑拿浴，結果當有刺青的人入內，所有人都避之唯恐不及，且身上刺青越多的人就越威風，反映了日本社會對刺青者的看法。文章曝光後，網友紛紛表示「真的是出國前要了解對方的風俗民情，要是去到規矩多的國家，耍白目會有代價的啊」、「既然開放出國，當個好觀光客，請多做些功課」。

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