年後第一槍！鬍鬚張宣布漲價　2／1起10款便當全漲5元

▲鬍鬚張宣布10款便當漲價。（圖／翻攝鬍鬚張粉絲團）



記者許力方／綜合報導

中式速食連鎖店「鬍鬚張」年後開出第一槍，今天（30日）宣布，將自2月1日起調整部分產品價格，包括10款便當調漲5元、鴨蛋漲1元，平均漲幅5%。鬍鬚張強調，自2年前開始凍漲後，累積的人力薪資、原物料不斷上漲的壓力，如今成本仍居高不下，經審慎評估後決定調漲部分商品價格。

鬍鬚張決定調整部分產品價格，包括10款便當調漲5元、鴨蛋調漲1元、2款居家系列甜點調漲5元，平均漲幅5％，全品項有77％未調整價格，並顧慮消費者的感受，除了鴨蛋之外，「內用單點」產品維持原價。

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面對疫情、原物料高漲和人力成本增加的壓力，鬍鬚張指出，餐飲業經營壓力日益沉重，已透過規模採購、提升供應鏈管理綜效、加強營運優化，原物料成本仍居高不下，行政院主計處111年最新12月6日公布的重要民生物資CPI年增率，米類6.54％、豬肉6.75％、雞肉5.6％、雞蛋27.81％、沙拉油15.4％。此外，累計2020～2023年基本薪資調幅10.9％、基本時薪調幅達11.4％，鬍鬚張仍全力遵守法規，照顧每一位同仁。

鬍鬚張表示，公司長期提供優質服務與餐點品質，自2022年開始凍漲後，累積幾年人力薪資與原物料不斷上漲的壓力，如今成本仍居高不下，所以經過審慎評估決定調漲部份商品價格。

▼鬍鬚張決定除了鴨蛋，內用單點維持原價。（資料照／記者湯興漢攝）

