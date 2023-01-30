打工男押身家買泰達幣「秒賺30倍」　家人打醒發財夢：這是詐騙

▲金門男投資10萬秒賺300萬，向家人借錢加碼才發現是詐騙。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門一名男子看到網路投資廣告，稱保證獲利、穩賺不賠，投資10萬後發現帳面上已獲利300萬元，讓他想向家人借款加碼，家人告知他這是詐騙手法，才恍然大悟向警方報案。

金門警察局金湖分局指出，一名男子在2022年12月間，在網路社群IG看到投資廣告，一時好奇點進頁面了解資訊，該網頁誆稱投資虛擬貨幣可保證獲利、穩賺不賠。他一時心動，遂依網頁指示與詐騙嫌犯加Line聯繫，嫌犯提供假網頁聯結請男子註冊後，要求他至超商繳納代收款5萬元，並到蝦皮拍賣購買5萬元泰達幣。

▲▼男子與對方的對話內容。（圖／記者林名揚翻攝）

男子總共投資10萬元後，登入網頁發現帳面上已獲利300萬元，但當要領回獲利款項時，詐騙嫌犯以繳納稅金名義要求他繼續匯款，男子因已將打工近半年積累積蓄全部投入，已身無分文，遂向家人借款，家人告知這是詐騙手法，才恍然大悟向警報案。

▲金門警方指出，111年度縣民遭詐騙件數，以網購解除分期付款最多、假投資次之、假網拍再次之。（圖／記者林名揚翻攝）

警察局金湖分局提醒，與網路素未謀面的陌生人談到錢就要提高警覺，另來路不明的投資管道通常是詐騙。另據統計，111年度金門縣民遭詐騙件數，以網購解除分期付款最多、假投資次之、假網拍再次之，其中損失金額以假投資最高，警方提醒民眾，投資應循合法、正常途徑，以免財物損失。