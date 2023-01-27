花蓮2國中女拒回校！搭火車中途變裝出站　警急調監視器找到人

▲花蓮2少女因壓力太大，坐火車北上返校集合時，竟在中途下車逃跑。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪、翁子皓／花蓮報導

花蓮一名國中少女與另名少女於25日（年初四）搭火車北上，本預定是要返回台北學校，不料兩人因課和訓練壓力大，竟計畫逃跑，隨後失聯，讓家屬心急報案。警方發現2少女在北返的途中就下車，之後搭台鐵到蘇澳新站，轉搭計程車離去，警方循線帶回2名少女，家屬接到消息後，情緒激動，頻向警方道謝。

花蓮某民眾在1月25日向鐵路警察局玉里派出所請求協助，表示女兒與與另1名未成年少女，原訂25日從花蓮車站乘火車出發，返回台北學校集合，孰料，2少女北上後即不知去向，家屬們擔憂2名少女遭遇不測，於是報警協尋。

警方獲報後，調閱列車停靠車站月台、站區及周邊監視器追查行蹤。由於2名少女皆未攜帶手機，又正值年節期間，車站人潮往來密集，每位負責過濾監視器畫面的員警繃緊神經緊盯螢幕，深怕錯過重要線索。

警方調查後發現，2名少女25日搭乘台鐵北上後，中途於礁溪車站下車，為了怕被監視器捕捉到身影，還刻意變裝出站，在附近逗留徘徊20分鐘後，才返回車站購買到花蓮的車票，之後搭乘火車到蘇澳新站下車，轉搭計程車離去。警方鎖定2少女的下落後，與計程車駕駛取得聯繫，將2名失蹤少女帶回安置。

2少女表示，因課業及球隊訓練壓力太大，為了逃避，才想出這個逃跑計畫。家屬收到少女找到的消息後，情緒激動，頻頻感謝不眠不休幫忙尋找女兒的鐵路警察。





鐵路警察局花蓮分局呼籲，民眾如遇有親友乘車後走失或需要協助的情況，可撥打110報案電話或親至車站派出所，讓處理人員能在第一時間掌握情況，互相通報聯繫，以利在最快的時間內為民眾解決問題與困難。