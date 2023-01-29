15歲胡鑫宇詭失蹤90天「遺體找到了」　樹林留錄音筆...家屬崩潰

▲江西上饒高一學生胡鑫宇在校內離奇失蹤超過90天。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江西上饒高一學生胡鑫宇在校內離奇失蹤超過90天，更傳出他被殺害、器官被摘掉等猜測。今（29）早最新消息指出，胡鑫宇的遺體已經被找到，經DNA鑑定為其本人。

據《澎湃新聞》報導，上饒市公安局29日發布通報稱，1月28日12時25分許，鉛山縣公安局接到群眾電話報警稱，在河口鎮金雞山區域樹林中發現一具縊吊屍體；現場發現死者衣著與2022年10月14日致遠中學學生胡某宇失蹤時衣著一致；經DNA檢驗，確定死者為胡某宇。

通報指出，現場勘查過程中發現一支錄音筆，已送專業機構鑒定，同時，公安機關已邀請大陸國內權威刑事技術專家到現場參與勘驗，調查、檢驗工作正在緊張進行中，有關情況將及時向社會公布。

胡鑫宇家屬委託律師鄭曉靜指出，遺體發現地點在學校附近，「家屬情緒比較激動，目前在等待屍檢結果。」

據早前相關報導，15歲的高一學生胡鑫宇在路上離奇失蹤，而從宿舍到教學樓僅有不到100公尺的距離。校方指出，事後，救援力量幾乎翻遍了整間學校，連湖水、化糞池也抽乾了，但仍未能找到線索。

胡鑫宇的媽媽1月15日再次悲痛發聲，反覆在說的一句話就是「我的兒子已經被學校給害了，已經被害了，我們只要一個真相，我們請求相關部門進行立案」。

胡鑫宇的失蹤案在大陸鬧得沸沸揚揚，甚至有推特網友懷疑此案設計官商勾結，並可能與活摘器官有關。一名學生家長表示，致遠中學聘請的都是名師，教育質量很好，但這「不是一般的學校」，以前就有一個女生離奇失蹤，賠了150萬元人民幣。

事發的致遠中學是一所封閉式管理學校，由劉某來等5名教師於1999年8月創立，系全日制私立中學，現為劉某來一人獨資所有，無外資背景。

胡某宇失蹤時，致遠中學校內共安裝有119個監視器攝像頭，其中109個分布在3棟教學樓、6棟宿舍樓等樓內，10個分布在學校正門、東側門等室外，學校室外公共區域監視器覆蓋範圍約三分之一，絕大部分圍牆無覆蓋。