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住警器發威　成功爭取火災逃生先機

▲台南市永康區四維街巷弄內1棟3樓透天民宅竄火，因安裝住警器發揮功效，居民成功脫困逃生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康區四維街巷弄內1棟3樓透天民宅竄火，因安裝住警器發揮功效，居民成功脫困逃生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大年初七上午7時10分許，台南市永康區四維街巷弄內1棟3樓透天民宅竄火，室內住警器大響，當時位於3樓的女兒聽到警報器聲響，就在三樓房間內關門自主避難，屋主外出購物返家，聽到住警器聲響，馬上上樓查看，在樓梯間發現2樓黑色濃煙密布，並前往3樓將女兒帶下樓，通報119並示警左鄰右舍往室外安全處疏散。

▲台南市永康區四維街巷弄內1棟3樓透天民宅竄火，因安裝住警器發揮功效，居民成功脫困逃生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局接獲民眾通報，迅速派遣第五大隊永康、大灣、鹽行、復興、大橋分隊馳援出水搶救，火勢於約莫9分鐘左右控制，無人員傷亡，室內侷限火勢僅2樓1間臥室受燒，起火戶成功逃出2人，隔壁戶成功逃出4人。

市長黃偉哲呼籲，安裝住宅用警報器，在火災發生時可在最短時間內獲知危險訊息，快速反應增加逃生機會，及早通報119將災害損失降到最低，自消防局大力推廣以來，已有多位市民因住警器挽救了寶貴的生命，每戶皆應正確安裝住警器，以維護自身生命財產安全。

▲台南市永康區四維街巷弄內1棟3樓透天民宅竄火，因安裝住警器發揮功效，居民成功脫困逃生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯指出，火災的發生具有不確定性，重大人命傷亡的火災，往往發生在深夜或清晨熟睡時刻，透過住宅用火災警報器的示警鳴動，才可提早預知火災發生，快速逃生。春節年假期間，消防局持續堅守崗位，守護市民，也再次提醒市民保持良好用電習慣，隨時注意用火、瓦斯安全使用規範，安心團圓過好年。

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