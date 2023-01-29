台中大年初八「火神狂竄」！12hrs連4起火警　1民宅+3工廠燒毀

▲台中市石岡區今日1時許傳出嚴重火警，所幸一名女屋主及時逃出。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中今大年初八（29）日接連傳出4起火警，石岡區一處民宅深夜1時許全面燃燒，所幸屋內婦人及時逃出無受傷；霧峰區一處工廠12時許傳出火警，一處廢紙堆因隔壁廠開工施放煙火燃燒，所幸無人受傷；龍井區13時許一處鐵皮工廠外堆放的「特多龍紗」起火燃燒，一名9歲男童與85歲婦人一度受困，由救護人員救出無受傷；大甲區13時許一處工廠辦公室起火，燃燒面積15平方公尺，所幸無人傷亡。

▲石岡區民宅火警全面燃燒，消防人員初判疑似電線走火。（圖／記者許權毅翻攝）



台中消防指出，今（29）日1時34分在石岡區萬仙街一處民宅發生火警，消防獲報後派遣第二大隊、東勢、新社、石岡及豐原分隊，共12輛消防車、31名消防員前往搶救，到場時約15坪的磚造住宅全面燃燒，消防人員立即布線搶救，火勢在2時18分撲滅，女屋主及時逃出無受傷，初步不排除為電線走火釀禍。

▲霧峰一處工廠廢棄紙堆疑似被隔壁工廠煙火波及燃燒。（圖／記者許權毅翻攝）



同樣今日12時03分，霧峰區峰堤路一處工廠發生火警，消防派遣三大大隊部火調人員、溪湳、大里及霧峰分隊，共計9輛消防車、22名消防員前往搶救，發現現場為一處廢棄紙餐具堆起火，燃燒面積約10平方公尺，所幸無人受傷，經調閱監視器，初判為隔壁工廠開工施放煙火，不慎引燃釀禍。

▲龍井區鐵皮工廠13時傳出火警，擺放的特多龍紗不明原因起火。（圖／記者許權毅翻攝）



龍井區13時13分接獲工廠火警，在工業路188巷某處鐵皮工廠傳出大火，消防派遣第四大隊、龍井、沙鹿及梧棲分隊等，共計12輛各式消防車、29名消防員前往搶救，發現為廠房外擺放的特多龍紗燃燒，面積約20平方公尺，裡面還有9歲男童與85歲婦人受困，由消防人員緊急救援，並無受傷無送醫，消防人員在13時38分撲滅火勢，詳細起火原因仍待火調人員調查釐清。

▲大甲區一處鐵皮工廠辦公室傳出火警，所幸無人傷亡。（圖／記者許權毅翻攝）



大甲區在13時14分傳出一處工廠火警，消防派遣第五大隊、大甲、外埔、大安等分隊，總計9輛消防車、22名消防員前往搶救，發現現場為鐵皮工廠內的辦公室，因不明原因起火，燃燒面積約15平方公尺，所幸無人傷亡，詳細起火原因待火調人員調查釐清。