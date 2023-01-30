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21歲警花「露胸私照」辣翻　上級警官、毒梟都淪陷！性愛醜聞連爆

▲▼英國西約克郡（West Yorkshire）一名性感女警先是和上司發生不當男女關係，又被查出與毒梟也有私情。（圖／翻攝自IG／caitlinhowarth00）

▲英國一名性感女警先是和上司發生不當男女關係，又被查出與毒梟也有私情。（圖／翻攝自IG／caitlinhowarth00，下同）

記者張寧倢／編譯

英國西約克郡（West Yorkshire）一名菜鳥女警身材火辣，但她年僅21歲時，就被發現和38歲上級警司發生不當男女關係，兩人不但皆因桃色緋聞遭到停職，調查人員最近更查出這名警花和另一名被捕入獄的毒梟也有不正當關係。報導指出，她在IG上擁有約1萬粉絲追蹤，也經常PO照片大秀性感身材。

據英國太陽報報導，菜鳥警員豪沃絲（Caitlin Howarth）於2021年遭到停職，當時年僅21歲的她被發現和38歲男性警司格林伍德（Daniel Greenwood）發生不當男女關係。儘管兩人的風流韻事在警界傳開，擔任警察近20年的格林伍德也遭到停職，但案件在當年並沒有曝光於媒體。

▲▼英國西約克郡（West Yorkshire）一名性感女警先是和上司發生不當男女關係，又被查出與毒梟也有私情。（圖／翻攝自IG／caitlinhowarth00）

直到最近，警方反貪腐部門開始調查一名因供應海洛因等毒品而入獄的販毒集團首腦，意外發現豪沃絲和這名大毒梟之間也有私情，外界連帶將她2年前和上級長官鬧出的緋聞一併拿出來討論。報導指出，西約克郡警察專業標準局目前仍在針對豪沃絲的2起不當行為案件進行調查，最終將由警察局長決定是否對她採取懲處措施。

▲▼英國西約克郡（West Yorkshire）一名性感女警先是和上司發生不當男女關係，又被查出與毒梟也有私情。（圖／翻攝自IG／caitlinhowarth00）

報導指出，豪沃絲在IG上擁有大約1萬名粉絲，在帳號發布的照片中經常可見她穿著火辣，大方展現好身材，不過卻沒有任何貼文提到她是一名警員。據報導，英國新任警察必須經歷為期2年的見習階段，而警方發言人則表示，對於調查中的案件不便發表評論。

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