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已婚女警偷吃8同事！執勤辦多人亂交趴　「炫耀戰績」被發現慘了

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▲美國一名已婚女警被爆與多名男同僚有染被警局開除。（圖／翻攝自@LaVergneTNPD推特）

圖文／CTWANT

美國田納西州一名已婚女警霍爾（Maegan Hall）被爆與4名男同僚有染，霍爾不但會傳裸照色誘男同事，還在淫亂派對中幫同事口交，甚至和同事妻子一起3P，引發當地警方關注徹查，沒想到經調查竟發現人數不止4人，目前已知至少8名警察涉案，而霍爾已被警局解雇。

根據《New York Post》等外媒報導，在田納西州拉韋爾涅（La Vergne）警局任職的霍爾，去年12月被爆與至少4名男警官發生性關係而接受調查。據了解，霍爾與4名男同事不但一起在派對中泡澡，她脫了上衣後還和其中2人到廁所發生性行為，且男同事的妻子們也在派對上。

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▲霍爾被爆至少與8名男同僚有染，還有警察家屬也被捲入。（圖／翻攝自@LaVergneTNPD推特）

其中一名男警鮑威爾（Lewis Powell）證實，他坦言曾在值班時，在警局健身局被霍爾口交，並表示「大家都知道她有多個性伴侶」。調查還揭露，霍爾和另外3名男同事在一場遊艇派對中裸露共浴，甚至男警的妻子也參與其中，霍爾則似乎只對自己的丈夫隱瞞此事，在同事間則大肆炫耀自己的淫亂行徑。

▲▼ 性愛,調情,男女。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲霍爾遭爆玩很大，還與同事炫耀。（示意圖／翻攝自pixabay）

霍爾由於事後大肆吹噓她和同事間的大亂交，使得醜聞傳到高層耳中，高層下令展開調查，沒想到又發現她和另外兩名男警官也曾有過性關係並分享裸照，還和已婚男同事的妻子一起3P。

根據報導，霍爾目前已被警局開除，而與她有關聯的8名警官，分別因為在值班時發生性行為、性騷擾、不當警察行為與在調查中說謊等罪名被懲罰，其中5人被開除，3人被停職。

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