兔年第1個天赦日！命理師「教1招」一次補滿財庫　最強轉運時間曝

▲最佳祭拜時間為，當日早上5時到下午3時。（示意圖／記者林悅攝）

記者施怡妏／綜合報導

明（30）日是開工日，也是兔年的第一個天赦日，古人認為這天是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的罪孽，每年的天赦日只有5至7日，最佳祭拜的時間為，早上5時到下午3時，若想要轉運、補財庫的民眾，可以好好把握機會。

命理專家楊登嵙表示，要善加利用「天赦日」向玉皇大帝懺悔，請求玉皇大帝赦罪，化解冤親債主，祈求運勢開泰，健康、財運都順遂，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。

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許多人會利用「天赦日」在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感。赦罪後，便是補財庫、迎好運的好時機，大家相信天赦日祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住！

▲求財轉運的機會來了。（示意圖／記者周宸亘攝）

1. 祭拜最佳時間：

早上5時至下午3時

2. 需準備的供品：

清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

3. 祭拜流程：

拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰。

最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。