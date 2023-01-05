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地主整地挖出「50個骨灰甕」！乩身喊：捐地蓋廟就幫處理…下場超慘

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

▲原PO和師父一起去幫忙處理。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

記者朱祖儀／綜合報導

不管做什麼事情都應該量力而為。一名網友表示，先前高雄有地主整地，結果挖到50個骨灰甕，本來想找人處理掉，結果就夢到「一整個家族的人」都在瞪著他，只好跑到他們的廟內求助。一名乩身聽到後就說，只要地主願意把那塊地捐出來蓋廟就願意幫忙，結果出手後，下場卻非常慘。

原PO在臉書「靈異公社」發文表示，該名地主先前整地想要自建房子時，挖出了50多個骨灰甕，猜測可能是幾年前水災導致走山，這些甕才會跑到該處，於是找人幫忙處理。結果當天中午本來還出大太陽，正當宮主準備出手時，突然颳起一陣怪風，整個壇都掀掉了，完全無法處理，宮主急忙落跑，地主當晚還夢到一整個家族的人，站在他們家裡面狂瞪。

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那名地主只好跑到原PO服務的廟內求助，但當時他的師父只回「這個地方太遠了，收了這塊土地還要先處理那些甕仔，然後還要一堆開銷，實在沒辦法收啦」。不過這時一名玄天上帝的乩身開口表示，若是他們能夠處理，是否可以把那塊地捐出來蓋廟，地主一口答應，他們只好去幫忙處理。

說也奇怪，到了約定好的日子，那名乩身才到山腳下就不停乾嘔，嘴裡還說「這個不好處理，人數很多」。到了現場，神明才剛降駕對著那些甕一陣筆畫，隨後就馬上退駕，該名乩身才嚇得直說「凍未條了」，隨後就急忙離開現場。地主見狀只好拜託原PO的師父，「都來了，能不能請你們溝通看看？」

▲桃園市程姓女子去年8月間私自取走置於大西區某靈骨塔內的母親骨灰，事後靈骨塔管理人員發現提告。（示意圖／達志影像）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／達志影像）

師父見狀只好幫忙，但才準備好又開始起了怪風，大家急忙調營，師父也請地主在壇前舉香跪拜，詢問是否把甕處理好就可以蓋廟，但多個問題都得到蓋筊，最後師父詢問「是不是希望這塊山坡地不要蓋房子，包括宮廟」，才得到3個聖筊，地主見狀只能無奈笑說尊重祂們的意見。

原PO表示，雖然最後無法得知地主究竟如何處理那些骨灰甕，但慘的是當初亂處理的那名乩身。因為對方回家之後連續高燒了3天，引發腎積水，還開刀動手術，一名通靈的朋友見狀就說，「你不錯了，人家只有取你一顆腎，還留你一條命」。

不少人看到後紛紛表示，「有一說，段位不夠真的別強出頭，反噬傷的是自身」、「神只能協調，不能強硬，這本來就是祂們的地方，強龍不壓地頭蛇」、「畢竟這些甕仔是一開始就在那裡，事情總有先來後到，如果太強行處理，恐怕日後更不好收拾」、「留給祂們清淨的生活，畢竟在別人地盤還是要乖一點」、「一開始就不應該亂替神明開口」。

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