爸墓地銀爐被貼「詭異紙人」…他一看超毛　內行驚：是劫財小鬼

▲原PO發現爸爸墓地的銀爐被貼「詭異紙人」。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人思念已故親人，會到對方的墓地或靈骨塔看看。一名網友最近去長輩的墓地追思，沒想到發現銀爐上竟然被貼了詭異的紙人，讓他們覺得毛毛的，不知道該怎麼辦，於是急忙拍照PO網詢問。沒想到有內行人一眼就認出「是劫財小鬼」，要他趕快去宮廟或找師父處理一下。

原PO在臉書社團「靈異公社」發文表示，今（10）日去父親的墓地看看，沒想到發現一旁的銀爐竟然被人貼了一個紙人，他們全家都覺得很詭異，因此發文詢問，「有社友知道這紙人代表什麼意思？」從照片中可以看到，用水泥製成的燒紙錢用銀爐，上面被貼了一張白底黑色線條的古裝童子，而且還是雙手合十的姿勢，確實讓人看了背脊發涼。

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文章曝光後掀起討論，網友紛紛表示「看起來讓人很不舒服，請宮廟或是認識的老師處理一下比較好，那個紙人的眼神感覺很奇怪」、「不管作用，這樣鐵定造成生人恐懼」、「看起來就毛毛的」、「我建議去找宮廟或是請老師幫忙，不要自己撕掉」、「請專業人士來化解」、「這真的很詭異，有點怪恐怖的」。

也有不少人一眼就看出不對勁，驚呼「簡單說就是佔地為主，這個你最好找老師去處理一下」、「這是在你家的銀爐下了木馬啊，你燒的金紙會被這個紙人轉去給別的鬼」、「我記得聽一個師父說過，這種如果有特別作法的話，是請小鬼佔地搶錢，所以要請宮廟來處理」、「這是駭客，你的燒金桶給駭進去了，裡面燒的金紙都會轉移去指定帳號」，但也有網友指出「這是宮廟拿來使用祭改的紙替身，只是不解為什麼會貼在墓地的金爐」。