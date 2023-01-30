父撞見女兒睡車內「裙子在腳踝」氣炸　男友辯「脫掉好睡」獲無罪



▲台中女子被男友載回家時，在車上睡著，醒來卻發現自己只穿內褲，憤而提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台中報導

台中楊姓男子半夜載女友小琪(化名)回家時，趁她服用安眠藥熟睡，將她裙子脫到腳踝，並為她蓋上棉被。小琪到家後拿掉棉被，驚覺自己只穿內褲，出來迎接女兒的父親見狀也傻眼，父女倆討論後認為楊男意圖性侵，憤而提告。全案審理時，楊男坦承在車上脫掉小琪裙子，但目的只是為了讓她好睡，法官審理後，覺得楊男說的有道理，判他無罪。

判決指出，小琪於前年4月7日半夜2、3點，由男友接送下班回家，半路小琪因服用安眠藥而熟睡，男友還貼心為她蓋上棉被。結果到了家門口，小琪清醒後掀開被子，竟發現自己只穿內褲，裙子被褪到腳踝處，還被走出家門關心女兒的父親當場撞見，兩人當場嚇傻，一起質問楊男，但楊男僅支支吾講不出所以然。小琪認為楊男原打算在車上性侵自己，憤而提告。

全案審理時，楊男辯稱，他確實在停車時脫掉小琪裙子，但目的是讓小琪好睡覺，幫她蓋棉被等語。

法官認為，小琪僅能證明被楊男載回家時，下半身裙子遭脫掉，但無法證明楊男是因想發生性行為而脫裙。另車內空間狹小，在副駕駛座睡覺，確實不能稱為相當舒適，楊男的理由並無違反通常生活經驗法則，因證據不足，判他無罪，全案還可上訴。