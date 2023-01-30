　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中開工日就發錢了！這「3類人」每月都有　最高可領7000元

▲▼錢,鈔票,紙鈔,千元鈔票。（示意圖／達志影像）

▲台中市開工發錢了，這類人最高可領7000元。（示意圖／達志影像）

記者游瓊華／台中報導

今天是各機關行號開工日子，台中市政府也宣布好消息，今年起加碼身心障礙者房屋租金補貼、低收入戶和街友房屋租金補助，以及單親及弱勢家庭短期租屋津貼，預計超過3000戶受惠，最高可領取7000元。

台中市政府表示，為實踐居住正義，自去年7月開徵囤房稅，增加的稅收用來補貼弱勢族群租屋。社會局說明，台中市囤房稅法案針對持有台中市非自住住家用房屋按差別稅率課徵房屋稅，4戶以下每戶2.4%，5戶以上每戶3.6%，去年7月開始實施，稅額會反映在今年5月的房屋稅單，市庫1年預計增加約3.8億元稅收，專款專用全數用於青年及弱勢族群的租屋補貼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 中市實踐居住正義 囤房稅收加碼挹注弱勢族群租屋 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中市實踐居住正義，囤房稅收加碼挹注弱勢族群租屋。（圖／記者游瓊華翻攝）

社會局表示，身心障礙者符合條件者，房屋租金補貼加碼後每戶每月發放3000元至4000元。另外，低收入戶房屋租金補助，視低收入戶列冊人口數，每戶補助金額調高為2000元至5000；單親及弱勢家庭短期租屋津貼，增加為5600元至7000元。

同時為協助有意願租屋的街友脫離街頭，保障居住權益，台中市今年新增街友租金補助方案，總經費48萬元，降低街友回歸社區生活期間的經濟壓力，早日自立穩定生活。

ET快訊
獨／來台7年　知名韓式烤肉宣布熄燈
2000萬只刮出1個　彩券行曝3原因
全文／蘇貞昌總辭感慨「能力有限」　送茶葉勉勵：耐高溫泡好茶
快訊／全家開出「2張千萬發票」！　明細曝光
2月快變周休一日！他曝「更殘酷事實」上班族喊累：有人要連署嗎
台積電飆漲！逾3萬股民年前急下車　1天少賺4萬
快訊／蘇貞昌內閣總辭「送茶壺」　背後寓意曝光
快訊／惹怒詹皇！　「最後2分鐘」裁判報告出爐
女星「抗癌2年」離世！享年45歲　小兒子剛滿4歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老婆曾當酒店妹「1習慣」難改！他動怒下禁足令…被告家暴了

迎立春！中華郵政發行故宮古畫二十四節氣郵票　「2／3開賣」

買13張刮刮樂全中獎！她揭「必勝買法」：選這數字

潘文忠續任教長　全家盟提三期許「盼以開創思維解決問題」

吃洋芋片「習慣用手還是筷子」？　網揭最大好處：全被我影響

環保署36年來首位女副署長！環評委員王雅玢明上任「內閣第八位女性」

超多人做不到！收納女王「提1件事」讓他覺悟：守護自己最重要

逛一圈LOPIA他喊貴「13貫握壽司940元」！老饕推1區必買：便宜好吃

寶寶鬧脾氣不量體重！醫1招「引爆媽媽地雷」　網喊：這犯大忌

2月快變周休一日！他曝「更殘酷事實」上班族喊累：有人要連署嗎

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

老婆曾當酒店妹「1習慣」難改！他動怒下禁足令…被告家暴了

迎立春！中華郵政發行故宮古畫二十四節氣郵票　「2／3開賣」

買13張刮刮樂全中獎！她揭「必勝買法」：選這數字

潘文忠續任教長　全家盟提三期許「盼以開創思維解決問題」

吃洋芋片「習慣用手還是筷子」？　網揭最大好處：全被我影響

環保署36年來首位女副署長！環評委員王雅玢明上任「內閣第八位女性」

超多人做不到！收納女王「提1件事」讓他覺悟：守護自己最重要

逛一圈LOPIA他喊貴「13貫握壽司940元」！老饕推1區必買：便宜好吃

寶寶鬧脾氣不量體重！醫1招「引爆媽媽地雷」　網喊：這犯大忌

2月快變周休一日！他曝「更殘酷事實」上班族喊累：有人要連署嗎

上任滿月！林奕華何時加入市府？　蔣萬安語帶保留

血濺宜蘭知名溫泉會館！「事發前」畫面曝光　人夫PO照：不想回家

陳內閣是變形金剛或破銅爛鐵？　蔡介入程度與滿意度成反比

印度高官遭當眾槍擊！左胸爆血死亡　坐擁上億「富到流油」背景曝

曝光藍營布局2024時間點！　朱立倫：侯友宜是國民黨最強母雞

老婆曾當酒店妹「1習慣」難改！他動怒下禁足令…被告家暴了

住警器發威　成功爭取火災逃生先機

迎立春！中華郵政發行故宮古畫二十四節氣郵票　「2／3開賣」

買13張刮刮樂全中獎！她揭「必勝買法」：選這數字

獨／韓式烤肉「新麻蒲海鷗」台灣店1／31熄燈　結束登台7年時光

大橋上男單膝求婚「飛來橫禍」! 攝影師慘遭單車撞飛...全場傻眼

生活熱門新聞

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

2023「1星座」會辛苦一整年！　容易出意外

爽放10天春假　眾人見2月「補班2天」QQ了

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

大年初九「拜天公」　專家提醒8禁忌

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

好市多牛排大降價　他嗨喊：比豬肉便宜

一開工就賺翻！「3生肖、3星座」運勢登頂

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

更多熱門

相關新聞

台中囂張駕駛除夕街頭競速　4飆仔下場慘了

台中囂張駕駛除夕街頭競速　4飆仔下場慘了

台中清水傳出有4輛噪音車在除夕夜街頭競速，更直接把民族路上的斑馬線當成「賽車起跑點」，改裝噪音車的巨響嚴重影響居民安寧，警方接獲多位民眾報案，4名駕駛涉嫌危險駕駛，並通知4人到案依公共危險罪嫌送辦。清水分局也鎖定9名常參加車聚的噪音車主，通報相關單位檢驗。

外役監受刑人回家過年！竟持刀撒冥紙...GG了

外役監受刑人回家過年！竟持刀撒冥紙...GG了

台中大年初八火神狂竄　12小時1民宅+3工廠燒毀

台中大年初八火神狂竄　12小時1民宅+3工廠燒毀

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

初四怕出事！阿北運動撿到錢　拿「這物」來擋

初四怕出事！阿北運動撿到錢　拿「這物」來擋

關鍵字：

囤屋稅補貼弱勢台中

讀者迴響

熱門新聞

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

電梯大樓住幾樓最優？

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

2023「1星座」會辛苦一整年！　容易出意外

最美脫北女孩「全身都變了」！

爽放10天春假　眾人見2月「補班2天」QQ了

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面