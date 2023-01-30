台中開工日就發錢了！這「3類人」每月都有　最高可領7000元

▲台中市開工發錢了，這類人最高可領7000元。（示意圖／達志影像）



記者游瓊華／台中報導

今天是各機關行號開工日子，台中市政府也宣布好消息，今年起加碼身心障礙者房屋租金補貼、低收入戶和街友房屋租金補助，以及單親及弱勢家庭短期租屋津貼，預計超過3000戶受惠，最高可領取7000元。

台中市政府表示，為實踐居住正義，自去年7月開徵囤房稅，增加的稅收用來補貼弱勢族群租屋。社會局說明，台中市囤房稅法案針對持有台中市非自住住家用房屋按差別稅率課徵房屋稅，4戶以下每戶2.4%，5戶以上每戶3.6%，去年7月開始實施，稅額會反映在今年5月的房屋稅單，市庫1年預計增加約3.8億元稅收，專款專用全數用於青年及弱勢族群的租屋補貼。

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▲中市實踐居住正義，囤房稅收加碼挹注弱勢族群租屋。（圖／記者游瓊華翻攝）

社會局表示，身心障礙者符合條件者，房屋租金補貼加碼後每戶每月發放3000元至4000元。另外，低收入戶房屋租金補助，視低收入戶列冊人口數，每戶補助金額調高為2000元至5000；單親及弱勢家庭短期租屋津貼，增加為5600元至7000元。

同時為協助有意願租屋的街友脫離街頭，保障居住權益，台中市今年新增街友租金補助方案，總經費48萬元，降低街友回歸社區生活期間的經濟壓力，早日自立穩定生活。