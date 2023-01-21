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社會 社會焦點 保障人權

重大車禍「母死她癱瘓」30多年　里港警伸援手

▲里港警分局口社派出所副所長曾立吉積極媒介牡丹灣全人文教協會助人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局口社派出所副所長曾立吉積極媒介牡丹灣全人文教協會助人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣牡丹鄉汪姓女子，在襁媬時期為其母親揹著騎車外出購物，不幸發生重大車禍，母親當場死亡，她雖被救癱瘓迄今，由外婆照料，不料外婆又往生，輪由大姨媽、表姊照顧，生活困頓，光是尿布等耗材支出就是一大負擔，里港警分局員警獲悉媒介慈善團體在春節前夕致贈生活物質，讓她家感受到社會溫馨。

▲里港警分局口社派出所副所長曾立吉積極媒介牡丹灣全人文教協會助人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局口社派出所副所長曾立吉積極媒介牡丹灣全人文教協會助人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警分局口社派出所副所長曾立吉關懷弱勢不遺餘力，於日前勤務中得知轄區汪姓女子癱瘓在床已30餘年； 經了解，她在襁媬時期為其母親揹著騎車外出購物，不幸發生重大車禍，母親當場死亡，而汪女經急救後雖挽回寶貴性命，但卻被醫生宣告終生癱瘓。

往後她的生活起居全由年邁外婆照料，但外婆於8年前過世，照顧重任就落到遠嫁他鄉的大姨媽及表姊身上，雖領有低收入戶補助，但光是尿布、看護墊等醫療耗材就是一大筆開銷，亟需外界援助。

農曆春節前夕，曾立吉副所長得知汪家狀況，積極積極媒介牡丹灣全人文教協會前往關懷濟助，贈送慰問金、白米、罐頭、餅乾、成人紙尿片及牛奶等民生物資，讓她家能安心過好年。

里港警分局分局長鄭頴聰表示，曾員深入轄區，主動發掘須幫助個案，並積極為其尋求管道給予援助，充分發揮人飢己飢、人溺己溺之精神，如同原鄉部落灑下溫暖陽光，讓其感受社會的溫暖。警察除維護治安及交通工作外，關懷弱勢族群也是為民服務的具體實踐，希望藉此拋磚引玉，讓更多弱勢族群能得到協助。

 
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