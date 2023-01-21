每35分鐘1人大腸癌！外科醫曝「這情況」是嚴重警示：別不理

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友提供）

記者周亭瑋／綜合報導

大腸癌已蟬聯15年癌王，台灣平均每35分鐘就有1人患病，外科醫師鍾雲霓直言，當發現有血便時，與其疑神疑鬼，不如直接求診；但同時也點出幾個血便觀察的原則，表示若碰到「這情況」，千萬不能放任不管，務必到醫院報到。

鍾雲霓今在臉書提到，痔瘡、肛裂、大腸癌其實很難自己分辨，與其操碎了心，不如去趟門診或規律安排健檢；當然，通常還是有幾個觀察原則，但不包括一張出血照判吉凶。

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情況1：排便時稍帶著肛門撕扯感、傷口疼痛感；同時，滴血在馬桶裡或擦拭時染在衛生紙上

這種出血比較像肛裂，可以觀察2-4周左右，通常會自己痊癒。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

情況2：無痛地排便出鮮血，伴隨著肛門腫脹異物感

若軟便、硬便時都一樣，這可能是內痔膨脹出血，偶爾喝了酒、吃了辣、累一點的時候，來一下沒關係，可以再觀察一下；但如果太頻繁，每個月都來一次，或每次量都染紅整馬桶，那擺著流久了會慢性貧血，請找個時間就醫，和醫師討論。

情況3：無痛地排便出鮮血，連肛門異物感疼痛感都沒有

如果出現情況3，加上平常排便順暢的您變得常腹瀉，這個就怪怪的了，有惡性可能，不要丟著不管它。

最後，鍾雲霓也提醒，年屆45-50歲，請考慮做人生第一次大腸鏡檢查，「大腸鏡不是年年要做的東西，大腸黏膜長個息肉需要6-8年，息肉變壞需要2-3年，所以如果做過第一次是正常的，可以3-5年檢查一次，甚至正常了一陣子之後，再拉長年限至5-8年一次，都能免除您可能有大腸癌的疑慮和風險。」