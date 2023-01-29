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228連假國道疏導措施出爐！0-5時免收費、「1路段」單一費率再8折

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲228連假國道實施多項疏導措施。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今(112)年和平紀念日連假為112年2月25日至2月28日，共計4天，交通部高速公路局實施多樣疏導措施，並於4天連假實施單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」則採單一費率再8折收費。另每日0至5時國道全線暫停收費。

高公局預估本次假期交通量為109~120 mvk(百萬車公里)；其中首日南向可達67mvk，為平日的1.5倍。

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高公局檢視歷年和平紀念日連續假期交通狀況，研判和平紀念日連續假期以旅遊旅次為主，假期首兩日以南向車流為主，末兩日以北向車流為主。

▲和平紀念日連假國道疏導措施。（圖／高公局）

▲和平紀念日連假國道疏導措施。（圖／高公局）

和平紀念日連假交通疏導措施
一、匝道封閉：
(一)112年2月25日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
(二)112年2月26日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
(三)112年2月27日至2月28日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

二、高乘載管制：
(一)112年2月25日，6至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。
(二)112年2月27日至2月28日，每日14至21時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。

三、收費措施：
(一)單一費率：112年2月25日至2月28日。
(二)路段差別費率：112年2月25日至2月28日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三)暫停收費：112年2月25日至2月28日，每日0至5時國道全線暫停收費。

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控：
假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

六、替代道路：
(一)國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
(二)國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
(三)國6台中往返南投地區，建議改走台63。
(四)國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

七、暫停施工：
112年2月24日12時至112年2月28日24時止，本局所轄路段全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。

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