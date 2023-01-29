返鄉過年險生憾事！夫妻北漂國道上吵架　他竟停路肩爬上護欄

▲男子情緒不穩，爬上國道邊坡護欄，引起執勤員警注意。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

一名收假返家的丈夫因與妻子發生口角，竟在國道上爬上邊坡護欄作勢輕生。適逢國道值勤員警路過，發現男子危險行徑，趕快上前安撫，最後趁男子卸下心房時成功將他拉下，帶回分隊。

國道第六大隊龍潭分隊警員沈德祐、蘇鈺閎、張庭煜、許秉軒等4人，今日凌晨執行巡邏勤務，在國3北上73公里外側路肩發現跨坐邊坡護欄的男子。經員警了解，33歲男子與妻子開車準備返回新北家，行進間兩人因故發生爭執，朱男一氣之下直接將車輛靠邊停，下車爬上邊坡護欄。

員警發現男子情緒激動，唯恐發生意外，好言相勸安撫朱男，趁著他鬆懈之際一行人快速將他從護欄上拉下。朱男離開護欄後被警方護送帶回分隊，待心情平復後才安全返家。

▲▼國道警將男子拉下護欄後，特意帶他回分隊冷靜。

警方呼籲，生命誠可貴，自殺不能解決問題，退一步想，可為生命找到出路！避免留給親友極大的傷痛，對個人、家庭、社會都造成極大的損失，用路人若發現身邊親人或其他用路人有異狀，可立即使用1968專線，警方將立即定位並迅速趕往現場。另請駕駛人請務必養足精神再上路，正確的駕駛行為並遵守交通規則，為「交通安全」的不二法門。



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