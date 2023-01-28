國道數起追撞、自撞！年初七收假車潮「下午重點壅塞路段」曝光

▲國道在年初七（1/28）上午發生數起追撞、自撞事故。（圖／高公局提供）

記者林育綾／綜合報導

春節連續假期倒數第2天，今（28）日年初七高公局預估車流量為平日1.1倍，目前仍在預期流量內，上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至頭城，其餘大致能維持行車順暢；不過上午發生3起追撞、自撞事故，對車流稍有影響。高公局也預判下午有幾個重點壅塞路段及時段，民眾可利用1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊。

高公局表示，今日上午7時13分於國1南向156.6公里處，發生1輛大貨車及1輛小客車追撞事故，占用外側車道，於上午7時31分排除。8時54分於國1北向2.5公里處，發生1輛小客車自撞事故，占用內側車道，於上午9時3分排除。10時23分於國8東向12.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，於上午10時42分排除。均於20分鐘內儘速排除，惟仍對車流稍有影響。

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▲國道在年初七（1/28）上午發生數起追撞、自撞事故。（圖／高公局提供）

高公局預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段。建議透過高公局高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局也提醒，行車前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全；另請務必養足精神，避免疲勞駕駛及酒駕，注意車前狀況並保持行車安全距離。

而為避免塞車並有效分散車流，高公局呼籲民眾，「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」

▼高公局預判1/28下午各區壅塞路段。（圖／高公局提供）