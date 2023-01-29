「仁燦配」戰2024總統？　吳子嘉曝：新內閣「蔡陳體制」恐卡賴

▲陳建仁、鄭文燦。（合成圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

準行政院長陳建仁連日發布內閣名單，《美麗島電子報》董事長吳子嘉28日表示，陳建仁所籌組的「溫暖堅韌」內閣唯一特性是「與賴清德無關」，總統蔡英文藉此昭告天下「我是老大」。他更預測，若陳建仁行情越來越好、聲望越來越高，加上副閣揆鄭文燦做得很成功的話，兩人恐怕會想參選總統，讓副總統賴清德增加好幾個黨內競爭者。

吳子嘉昨日在網路節目《董事長開講》中透露，內閣三個月之內就會碰到許多兩岸問題，例如中美關係前所未有的挑戰，無論內閣找誰當都沒有用。吳子嘉質疑，「蔡英文對國安事務專業還是前國安局長陳明通專業？不管是陳明通還是新任的蔡明彥，結果都是蔡英文。」

吳子嘉指出，陳建仁所籌組的「溫暖堅韌」內閣，完全恢復到蔡英文第一次當總統的時代，每天直接打電話給各部會部長。另對新公布的內閣名單，吳子嘉說，「我一點興趣都沒有，因為沒有什麼意義。新內閣唯一的特性就是『與賴清德無關』，一朝天子一朝臣，民進黨很現實的，誰給工作聽誰的話，誰是誰的人沒有用。而從這次內閣改組來看，蔡英文就是要告訴大家『我是老大』！」

吳子嘉表示，蔡英文掌握政府情況後，不會讓賴清德干涉任何行政作為，整個行政系統的指揮權，全部會在蔡英文手上，變成「蔡陳體制」。換言之，賴清德只能管黨權，政府部分沒有任何插手餘地，而這對他在2024總統選戰中不一定有利。

吳子嘉也直言，萬一陳建仁行情越來越好、聲望越來越高，加上鄭文燦當副院長過程中，做得很成功的話，兩人恐怕會想參選總統。因此，這次內閣改組無非讓賴清德增加好幾個黨內競爭者。