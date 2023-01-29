「政府團隊已全面檢討改進」　蔡英文：會繼續改革把台灣顧好

▲總統蔡英文。（資料照／記者黃國霖攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文29日上午以錄影方式為「北加州台灣同鄉聯合會第50屆年會」致詞時表示，去年選舉結果不夠理想，政府團隊已經全面檢討改進，提出恢復一年義務役及加強訓練，面對未來世界經濟挑戰，也宣布多項政策，「新的一年，我們會繼續改革，把台灣顧好」。

蔡英文透過影片表示，今天是大年初七，很高興在鄉親團圓的日子，向大家拜年，祝福大家新的一年，平安健康、萬事如意。

蔡英文說，「北加州台灣同鄉聯合會」到今年，正好成立50週年，是北美洲重要的臺灣人社團，也是舊金山地區最大的台灣同鄉會組織。

蔡英文表示，大家長久以來，用很多方式來協助故鄉台灣，也讓美國社會有更多人了解臺灣、支持台灣，讓台美關係越來越好。各位鄉親長期的支持與打拚，都非常重要。

蔡英文說，她知道大家都很關心台灣未來的發展，去年選舉結果不夠理想，政府團隊已經全面檢討改進，去年年底，為了提升守護台灣的力量，提出恢復一年義務役及加強訓練；面對未來世界性的經濟挑戰，也宣布多項政策，來繼續發展經濟、照顧人民的生活。

蔡英文強調，新的一年，會繼續改革，把台灣顧好。她也要拜託大家，繼續支持政府，為了更好的台灣，我們一起來打拚。