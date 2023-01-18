男友家參加派對離奇消失　22歲正妹「人間蒸發5年」 終於找到遺體





▲警方曾派100多名警力搜尋，卻都無法找到女子下落。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾州22歲女子克魯斯(Cheyann Klus)5年前去芝加哥市參加派對後，隔天男友醒來卻到處都找不到她的身影，從此人間蒸發，如今警方終於發現她的遺體，目前已將遺體送去驗屍，正在查明死因。

當年22歲的女子克魯斯，最後一次露面是2017年12月1日，她離開位於唐納斯格羅夫(Downers Grove)家中，前去男友比德爾(Brian Biddle)位於芝加哥家中參加一個私人派對。比德爾表示，當天大家一直喝酒喝到深夜，他隔天醒來女友已經離開，從此便不知去向。

克魯斯失蹤12天時，曾用手機撥打911，警方根據手機訊號追蹤，發現位置在距離比德爾家約32公里的野鴨湖森林保護區，雖然立即派出100多名警力、5隻警犬搜尋多天，最後還是沒有任何發現。

克魯斯失蹤案長達5年多，本月終於傳出找到她遺體的消息，庫克郡(Cook County)警方表示，他們根據遺體的牙齒紀錄確認出死者身分，將與芝加哥警方繼續合作，以確認死亡原因。

死者家屬也在臉書上證實已經找到遺體的消息，由於事件對於家屬還是很傷痛，所以希望大眾能尊重他們的隱私，計畫未來幫死者舉辦小型追悼會。